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Darende'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı

Darende'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı
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Malatya'nın Darende ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir tören düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, bayramın yalnızca bir kutlama değil, bir milletin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olduğunu vurguladı.

Malatya'nın Darende ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk dundu.

Kaymakam Şeref Gülyer, Belediye Başkanı Alican Bozkurt ve İlçe Milli Eğitim Müdür Fevzi İnce, öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

İlçe Milli Eğitim Müdür Fevzi İnce, 23 Nisan'ın, yalnızca bir bayram değil aynı zamanda bir milletin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin simgesi olduğunu söyledi.

Bayramı, birlik ve beraberlik içinde kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtern İnce, şunları kaydetti:

"Sevgili çocuklar, sizler, bu vatanın en değerli hazinesisiniz. Bayrağımızın gölgesinde büyürken, bilgili, çalışkan ve vatansever bireyler olarak yetişmeniz en büyük arzumuzdur. Sizlerin başarısı, biz eğitimcilerin ve bu milletin en büyük gururu olacaktır. Atatürk'ün izinde, bilimle, sanatla, ahlakla donanmış bir nesil olarak ülkemizi çok daha aydınlık yarınlara taşıyacağınıza yürekten inanıyorum."

Kaynak: AA / Ayhan İşcen - Güncel
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