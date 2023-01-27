İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türkiye büyükelçiliği yakınlarında Kuran'ı Kerim yakan aşırı sağcı siyasetçi Paludan, bu kez de Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da aynı eylemi gerçekleştireceğini açıklamıştı. Danimarka'nın söz konusu eyleme izin verildiğinin öğrenilmesi üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Büyükelçi'ye Danimarka'nın bu tutumunun kabul edilemez olduğu iletilirken, söz konusu eyleme izin verilmemesinin beklendiği de vurgulandı.

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türkiye büyükelçiliği yakınlarında Kuran'ı Kerim yakarak iki ülke arasında krize sebep olan aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın bu kez de "İsveç NATO üyesi olana kadar her Cuma Kopenhag'daki Türkiye büyükelçiliği önünde Kuran yakacağım" açıklamasında bulundu. Bugün Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 3 kere Kuran yakacağını belirten Paludan, "Bugün bir caminin önünde Kuran yakacağım, bir kez Rusya büyükelçiliği önünde yakacağım bir kez de Türkiye büyükelçiliği önünde yakacağım" dedi.

DANİMARKA'NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ, DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Danimarka'da bugün Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eyleme izin verildiğinin öğrenilmesi üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

"KABUL EDİLEMEZ"

Büyükelçi'ye, açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eyleme izin verilmesinin en güçlü şekilde kınandığı ve Danimarka'nın bu tutumunun kabul edilemez olduğu iletildi. Ayrıca söz konusu eyleme izin verilmemesinin beklendiği de vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

Aşırı sağcı Stram Kurs partisinin kurucusu Rasmus Paludan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla İsveç polisinin Türkiye büyükelçiliği önünde yapacağı eyleme izin verdiğini vurgulamış ve herkesi sosyal medya hesaplarından eyleme davet etmişti. Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önündeki bir alanda İsveç polisinin aldığı güvenlik önlemleri arasında elinde bir çakmak ile uzun bir açıklama yaptı.

Paludan daha sonra Kuran-ı Kerim'i yakıp, elinde yanan Kuran-ı Kerim ile açıklamalarına devam etti.Eylem sırasında İsveç polisinin Paludan'a müdahale etmediği görüldü.Kriz yaratan olay sonrası hem İslam dünyasından hem de Türkiye'den İsveç'e tepki gösterilmişti.