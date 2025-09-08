Haberler

Danimarka, Grönland'da NATO ile Ortak Askeri Tatbikat Yapacak

Danimarka, Grönland'da 'Arctic Light 2025' adı verilen geniş kapsamlı askeri tatbikat gerçekleştirecek. Tatbikata Fransa, Almanya, İsveç ve Norveç de katılacak.

Danimarka, Krallığın çatısı altında bulunan Grönland'da NATO müttefikleriyle ortaklaşa geniş kapsamlı askeri tatbikat yapacağını duyurdu.

Danimarka Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Danimarka Silahlı Kuvvetleri ile Fransa, Almanya, İsveç ve Norveç'in katılımıyla yarın Grönland'da geniş kapsamlı askeri tatbikatın başlayacağı ve 19 Eylül'e kadar devam edeceği belirtildi.

"Arctic Light 2025" tatbikatında 550'den fazla askerin yer alacağı, kara, deniz ve havada yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, tatbikatın tehditlere karşı NATO müttefiklerinin ortak müdahale yeteneklerinin güçlendirilmesine odaklanacağı vurgulandı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
