Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Toft, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Ole Toft, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Toft, Lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" özel kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" fotoğrafına oy veren Toft, "Portre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri" fotoğrafından yana oy kullanan Toft, "Spor" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aduken!" fotoğrafına oy verdi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Tahsin Ceylan'ın "Minik balık" fotoğrafını seçen Toft, "Günlük Hayat" kategorisinde Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" başlıklı fotoğrafından yana oy kullandı.

Toft, bazı fotoğrafları fantastik bulduğunu, diğerlerinin ise kendisini 2025 hakkında düşünmeye ittiğini dile getirdi.

Gazze'deki durumun 2025'in en belirleyici konularından biri olduğunu vurgulayan Toft, "2025'in olumlu yanlarından biri, Gazze'deki durumun yılın başındaki duruma göre biraz daha iyi olduğunu söyleyebilmemiz olabilir ancak durum hala çok ciddi." dedi.

Toft, "Gazze: Açlık" kategorisinde seçtiği fotoğrafın Danimarka'nın da içinde bulunduğu uluslararası toplumun Gazze halkına yaptığı havadan insani yardımı gösterdiğine işaret ederek, Gazze'deki açlık ve trajedi ile umudun fotoğrafta bir arada olduğunu söyledi.

Kedi seven yaşlı bir kadını görselleştiren fotoğrafın, yıllardır etrafında bulunan ve yakın zamanda hayatını kaybeden bir kediyi hatırlattığını ifade eden Toft, Türklerin kedi ve köpeklere ilgiyle yaklaşarak onlarla yakından ilgilendiğini ve bunun Türkiye'nin güzel bir yansıması olduğunu söyledi.

Toft, Türkiye'nin milli insansız hava araçlarını konu alan fotoğrafa işaret ederek, bu araçların Ukrayna'daki savaşta belirleyici rol üstlendiğini belirterek, Türkiye'de görev yapan bir diplomat olarak Türk savunma sanayisinin gelişimini izlemenin ilgi çekici olduğunu kaydetti.

Trabzonspor-Galatasaray futbol maçından bir kareye oy veren Toft, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off oynayacak Danimarka ve Türkiye milli futbol takımlarına şans diledi.

Bir palyaço balığını konu edinen fotoğrafı seçen Toft, önceden deniz yaşamını korumakla görevli olduğu bir iş yaptığını ve okyanusların korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunun altını çizdi.

Toft, Ankara'da sel sularıyla kaplanan caddede arabasıyla giden bir çifti yansıtan fotoğrafın kendisine Danimarka'da da benzer sorunların yaşandığını hatırlattığını ifade ederek, Türkiye'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) kendileri için önem arz ettiğini kaydetti.

"Yılın Kareleri" oylaması 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.