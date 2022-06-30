Dağı tıraşlayıp, zirveye OSB kurdular

TRABZON'da, deniz seviyesinden 750 metre yükseklikteki dağın zirvesi iş makineleriyle tıraşlanarak, Şinik Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) kuruldu. 120 hektarlık alanda kurulan 34 fabrikada; makineden gıdaya, metal işlemeden mobilyaya kadar pek çok sektörde üretim yapılırken, 1000'e aşkın kişi de istihdam ediliyor. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, "Şinik Osb, arazi yapısı olarak oldukça zor bir bölge. Dağlar, tepeler tıraşlanarak OSB oluştu. Bu bölgede yatırımlar sürüyor" dedi.

Karadeniz'in dik ve engebeli arazi yapısı nedeniyle yapılaşma zorluğu yaşanan Trabzon'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın destekleriyle kamulaştırılan Akçaabat ilçesine bağlı Şinik Mahallesi'ndeki dağlık alan, iş makineleri ile tıraşlandı. Burada oluşturulan 120 hektarlık alana ise Şinik Organize Sanayi Bölgesi kuruldu. Deniz seviyesinden 750 metre yükseklikte bulunan ve 'Bulutlara komşu OSB' olarak adlandırılan bölgede, mobilya, demir-çelik, kereste, gıda, demir çelik, metal ve makine sanayi başta olmak üzere çeşitli sektörlerde birçok fabrika kuruldu. Zamanla arazi kapasitesi de artırılan bölgede, üretim yapan 34 fabrika ile toplam 1000 kişinin istihdamı sağlandı. Fabrikalarda üretilen ürünler, Türkiye'nin dört bir yanına gönderilirken, 50'i aşkın ülkeye de ihracat yapılıyor. Bölgede 6 fabrika inşaatı da sürerken, OSB'deki ihracatla ekonomiye yıllık 20 milyon doları aşan katkı sağlanıyor.

Endüstriyel mutfak imalatı fabrikası halka ilişkiler uzmanı Nazlıcan Aydın ise burada çalıştıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Dağın zirvesine kurulan bu tesiste üretimimize devam etmekteyiz. Çok kısa süre önce istihdam edildim ancak burada uzun yıllar çalışan ekip var. Toplamda 30'u bulan çalışanımız var. Ülke genelinde kamu binaları, yurtlar ve hastanelerle iş birliğimiz var. Özel sektör, kafe gibi işletmelerle ilgili de projelerimiz, sıcak satışımız var" dedi.