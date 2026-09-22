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ÇYDD, Manisa Turgutlu'daki okul saldırısında yaralanan öğrenciler için önlem istedi.

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ÇYDD, Manisa Turgutlu'daki okul saldırısında yaralanan öğrenciler için önlem istedi.
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ÇYDD, Manisa Turgutlu'daki okul saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, çok sayıda öğrencinin yaralandığı saldırının ardından çocukların can güvenliği için önleyici çalışmalar ve silaha erişimin denetlendiği kamu politikasının gecikmeden hayata geçirilmesi istendi.

(İSTANBUL)- Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki okul saldırısına ilişkin "Çocukların can güvenliğini sağlamak için önleyici ve sürdürülebilir çalışmalar yürütülmeli; silaha erişimin sıkı biçimde denetlendiği, risklerin zamanında belirlendiği ve koruyucu önlemlerin kararlılıkla uygulandığı kapsamlı bir kamu politikası gecikmeden hayata geçirilmelidir" açıklamasını yaptı.

ÇYDD, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Çocukların can güvenliğinin sağlanması için önleyici çalışmalar yapılması gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, okul önünde gerçekleşen bir silahlı saldırıda çok sayıda öğrencinin yaralanması, çocuklarımızın güvenliği için gerekli adımların daha fazla ertelenemeyeceğini acı bir biçimde göstermiştir. Çocukların kendilerini en güvende hissetmeleri gereken yerde silahlı şiddetle karşı karşıya kalması, yaşam ve eğitim haklarına doğrudan yönelmiş bir tehdittir. Hiçbir çocuk okul yolunda can kaygısı taşımamalıdır.

Çocukların can güvenliğini sağlamak için önleyici ve sürdürülebilir çalışmalar yürütülmeli; silaha erişimin sıkı biçimde denetlendiği, risklerin zamanında belirlendiği ve koruyucu önlemlerin kararlılıkla uygulandığı kapsamlı bir kamu politikası gecikmeden hayata geçirilmelidir. Çocukların can güvenliği her şeyden önce gelir. Çocuklarımızın güvenliğini tehdit eden hiçbir olayın sıradanlaşmasına sessiz kalmayacağız. Yaralanan öğrencilerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını ve can kaybı yaşanmamasını diliyor; ailelerine, arkadaşlarına ve ulusumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak: ANKA
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