Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması geliyor! İşte yarın Kabine'de görüşülecek paketin detayları

Vergi, sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar için cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi geliyor. 31 Aralık 2022'ye kadar oluşan borçların yapılandırılması planlanırken paketin detayları yarın gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısında ele alınacak. Yapılandırma paketinin en geç şubat ayında yasalaşması bekleniyor.

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek Kabine toplantısında değerlendirilecek.

31 ARALIK 2022'YE KADARKİ BORÇLARDA GERÇERLİ OLACAK

Pakete göre 31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan tüm borçlar yapılandırılacak. Vergi, sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak. Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanacak. Belediyelere olan borçlar, elektrik, su ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında olacak. Yapılandırmada taksit sayısı 18'i geçecek. 20 ay taksit sunulursa borç 40 ayda ödenebilecek.

BORÇLAR SİLİNEBİLİR Mİ?

NTV'nin ulaştığı bilgilere göre anapara borcuna eklenen faiz ve gecikme faizi borçlarında önemli ölçüde silinme meydana gelecek. Önceki yapılandırmalarda olduğu gibi peşin ve taksitli ödeme imkanı getirilecek. Peşin ödeme halinde yüzde 90'a kadar borçların silinmesi imkanı olacak. Belirli tutarın altında olan borçların tamamının silinmesi söz konusu olabilir.

ŞUBAT'TA YASALAŞABİLİR

Yapılandırma paketi pazartesi günü Kabine'de masaya yatırılacak. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paketin ayrıntılarını açıklaması bekleniyor. Paketin en geç şubat ortasında yasalaşması bekleniyor.