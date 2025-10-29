Haberler

Cumhuriyet'in 102. Yıl Dönümü Amman'da Kutlandı

Cumhuriyet'in 102. Yıl Dönümü Amman'da Kutlandı
Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü, Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği tarafından düzenlenen bir resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona, Türk ve Ürdünlü üst düzey yetkililerin yanı sıra Arap ve yabancı ülkelerin büyükelçileri katıldı. Büyükelçi Yakup Caymazoğlu, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarını ve Türkiye'nin Ürdün için önemini vurguladı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 102'nci yıl dönümü, Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Başkent Amman'daki bir otelde düzenlenen resepsiyonda, Ürdünlü üst düzey yetkililerin yanı sıra Amman'daki Arap ve yabancı ülkelerin büyükelçileri de hazır bulundu.

Türk ve Ürdünlü askeri ve sivil yetkililerin de katıldığı resepsiyon, iki ülkenin milli marşıyla başladı.

Resepsiyon, Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu'nun karşılama konuşmasıyla devam etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'nci yılı münasebetiyle Türk ve Ürdünlü katılımcıları selamlayan Caymazoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle yad etti.

Türkiye ile Ürdün arasındaki kardeşlik bağları

Türkiye ile Ürdün arasındaki diplomatik ilişkilerin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1947 yılında başladığını hatırlatan Büyükelçi Caymazoğlu, şunları kaydetti:

"Ortak tarihimiz ve iki ülkenin halkları arasındaki kardeşlik bağları ise yüzlerce yıl öncesine dayanıyor. Bu nedenle Türk ve Ürdün vatandaşlarının gelenek ve göreneklerinin yanı sıra simalarını birbirinden ayıramamamız da bunun açık örneğidir."

Günümüzde de Türkiye'nin Ürdünlüler için önemli turizm merkezlerden biri olduğuna dikkati çeken Caymazoğlu, Ürdün'ün de aynı zamanda Türk vatandaşları için hem eğitim ve turizmde hem de kutsal topraklar Kudüs ve Hicaz'a seyahatte kaçınılmaz bir güzergah olduğunu ifade etti.

Türkiye ve Ürdün'ün bölgesel meselelere bakışı

Geçen yıl Türkiye ile Ürdün arasındaki karşılıklı ziyaret sayısının 340 bini aştığını vurgulayan Caymazoğlu, iki ülke arasındaki geleneksel turizmin yanı sıra eğitim ve dini ziyaretlerin de artmaya devam edeceğinden emin olduklarını kaydetti.

Büyükelçi Caymazoğlu, Türkiye ile Ürdün arasında vizesiz seyahat imkanı olduğu gibi iki ülkenin farklı vilayetlerine çok sayıda uçak seferlerinin olduğunu hatırlattı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Amman'a gerçekleştirdiği ziyarete değinen Caymazoğlu, iki ülke arasındaki ilişkilerin de ekonomik, ticari ve yatırım alanlarda ilerlediğini ifade etti.

Büyükelçi Caymazoğlu, ikili ve bölgesel konularda Türkiye'nin Ürdün ile bölgesel sahiplenme saikiyle istişareye önem verdiğinin, başta Filistin olmak üzere bölgesel meselelere iki ülkenin aynı perspektiften baktığının altını çizdi.

Kaynak: AA / Turgut Alp Boyraz - Güncel
