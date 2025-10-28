Cumhuriyet Bayramı Törenleri Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Coşkuyla Kutlandı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Adana'da Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen törende, Vali Yavuz Selim Köşger, 6. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Yasin Kalın ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kent protokolünün yanı sıra öğrencilerin ve gazilerin katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Mersin

Mersin'de, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda Vali Atilla Toros, Tuğamiral Yücel Darcan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu ve Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tarsus ilçesinde, etkinlikler kapsamında "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kortej Yürüyüşü" düzenlendi.

Hatay

Hatay'da Antakya Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunun ardından törene katılanlar İstiklal Marşı'nı okudu.

Vali Masatlı daha sonra şeref defterini imzaladı.

İskenderun ilçesinde de Kaymakam Muhammet Önder, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Tarhan ve Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Osmaniye

Osmaniye'de de Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Vali Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutanı ve 12. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Erkan Günal ve Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. ???????