Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları: 4 İlde Çelenk Sunma Törenleri Düzenlendi

Karabük, Zonguldak, Düzce ve Kocaeli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında çelenk sunma törenleri düzenlendi.

Karabük'teki törende Vali Mustafa Yavuz, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve Karabük Garnizon Komutanı Albay Murat Gürcan, Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver, siyasi parti, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Zonguldak

Zonguldak'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çelenk sunma töreni düzenlendi.

Valilik önündeki törende, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Garnizon Komutanı Deniz Piyade Albay Mustafa Güzel, Zonguldak Belediye Başkan Vekili Adil Bahadır Atatürk Anıtı'ne çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren programa kent protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Düzce

Düzce'de Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü etkinlikleri çelenk sunma töreniyle başladı.

Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na Düzce Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Düzce Belediyesinin çelenkleri sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene, Düzce Valisi Selçuk Aslan, Garnizon Komutanı Albay Abdulvahap Bozkurt, Düzce Belediye Başkan Vekili Hasan Günden, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Protokol, daha sonra Düzce Valiliği Turizm Ofisi'nde "100+2 Şehirler Arası Karma Sergi"nin açılışına katıldı.

Serginin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öncülüğünde 18 şehir, 21 galeride düzenleneceği ve projede 550 sanatçının eserinin yer aldığı öğrenildi.

Kocaeli

İzmit'te Kent Meydanı'ndaki törende, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Deniz Eğitim ve Öğretim Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık, Baro Başkanı Caner Karakadılar, siyasi partilerin il başkanları ve il protokolü katıldı.