Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri Kapsamında 102 Öğrenci Esnafa Gazete Dağıttı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 102 öğrenci, 102 yıl önce olduğu gibi Cumhuriyet'in yarın ilan edileceğini duyuran ve kutlama programının yer aldığı gazeteler ile Türk bayrağı ve şapka dağıttı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in ilanının 102'nci yılı etkinlikleri kapsamında Ahmet Yenice Ortaokulu, Safiye Erol Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi ve Keşan Lisesi'nden 102 öğrenci, esnafa Cumhuriyet'in yarın ilan edileceğini duyuran ve kutlama programının yer aldığı tek sayfalık 'Keşan Havadis Gazetesi' ile Türk bayrağı ve şapka dağıttı.

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle 102 öğrenciyle birlikte esnafa Cumhuriyet'in ilanını anımsatan gazete dağıtılacağını belirterek, "Hem farkındalık oluşturmak hem de Keşan esnafımızı, Keşan halkımızı yarın kutlayacağımız coşkulu Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine davet etmek için bu etkinliği düzenledik. 102 öğrencimizle birlikte bugün caddelerde esnafımız ve halkımızla iç içeyiz. Tek amacımız yarın 29 Ekim'i en coşkulu şekilde kutlamak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Daha sonra öğrenciler esnafları ziyaret ederek, gazete, Türk bayrağı ve şapka dağıttı. Gazeteleri alan vatandaşlar ise öğrencilere teşekkür etti.