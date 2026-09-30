Haberler

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı TEKNOFEST Şanlıurfa'da ilk kez stant açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı TEKNOFEST Şanlıurfa'da ilk kez stant açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki TEKNOFEST Güneydoğu'ya ilk kez katıldı. Başkanlık, siber güvenlik ve yapay zeka farkındalığına yönelik interaktif etkinlikler düzenledi ve HackMasters Yarışması'nın yürütücülüğünü üstlendi.

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te düzenlediği interaktif etkinlikler ve farkındalık çalışmalarıyla yerini aldı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ve Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Festivale ilk kez katılan Başkanlık, açılış gününde siber güvenlik ve yapay zeka farkındalığına yönelik interaktif etkinliklerle ziyaretçilerini ağırladı.

Başkanlık standında, günlük dijital yaşamdaki risklerin anlaşılması ve güvenli alışkanlıkların yaygınlaştırılmasına yönelik etkinliklerin yanı sıra, deepfake tespiti, oltalama girişimleri, hesap güvenliği, güçlü parola kullanımı ve siber hijyen gibi konularda ziyaretçilere dijital risklere karşı siber güvenlik farkındalığı kazandırılıyor.

Yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesiyle ortaya çıkan yeni risklere karşı farkındalık oluşturmayı hedefleyen stantta, yapay zeka tarafından üretilen veya manipüle edilen içeriklerin ayırt edilmesi, dijital mecralardaki bilgilerin sorgulanması ve kişisel verilerin korunması konularında ziyaretçilerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Başkanlık ayrıca, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen HackMasters Yarışması'nın yürütücülüğünü üstleniyor.

Lise ve üniversite öğrencilerinin oluşturduğu takımların katıldığı yarışmada, katılımcılar belirlenen siber güvenlik senaryoları karşısında teknik bilgi, analiz ve problem çözme yeteneklerini sergiliyor.

Gerçek hayattaki siber tehditlerden hareketle kurgulanan senaryolarda takımlar, farklı güvenlik problemlerine yönelik çözümler geliştirerek yarışıyor.

HackMasters ile gençlerin siber güvenlik alanındaki teknik yetkinliklerinin geliştirilmesinin yanı sıra Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının desteklenmesi ve genç yeteneklerin siber güvenlik ekosistemiyle buluşturulması hedefleniyor.

Siber Güvenlik Başkanlığı, Türkiye'nin siber güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesi, kritik altyapıların siber tehditlere karşı dayanıklılığının artırılması, yerli ve milli siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesi ve nitelikli insan kaynağının desteklenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Başkanlık, siber güvenliğin yanı sıra dijital devlet ve kamuda yapay zeka alanlarında da güvenli, sürdürülebilir ve insan odaklı dijital dönüşümü destekleyen çalışmalar yürütüyor.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serie A'da ayın en güzel golü Hakan Çalhanoğlu'ndan

İtalya'yı sallamaya devam ediyor
CHP, İstanbul'daki kalesi Kadıköy'ü gözden mi çıkardı? Rekor oyla seçilen Mesut Kösedağı disipline gönderildi

CHP'den tartışmalı karar! İstanbul'daki kalesini gözden çıkardı

Aziz Yıldırım'ın Acun Ilıcalı davasında 3. ret

Loca davasında 3. kez ret!
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, düğmeye basıldı! DDK'dan ilk mesaj

Erdoğan talimatı verdi, düğmeye basıldı! Fonlar için ilk mesaj
Kurak bölgeye bırakılan böcekler 10 bin sığırı telef etti

Doğaya bıraktılar, hesap etmedikleri şey başlarına bela oldu

Hatay'da kumrular beton mikserine yuva yaptı! Yavrular uçana kadar 45 gün çalıştırılmadı

Beton mikserinde sürpriz misafir! 45 gün boyunca çalıştırılmadı
Meteoroloji'den İstanbul dahil 20 ile sarı kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına geliyor

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji kodu vererek uyardı