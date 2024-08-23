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İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı maymun çiçeği (M çiçeği) hastalığına ilişkin bilgilendirme yazısı yayımladı. Başkanlıktan yapılan açıklamada maymun çiçeği virüsünün belirtileri, hastalığı kapan kişinin yapması gerekenler ve hastalığın tedavisi gibi konularda merak edilen soru ve cevaplar paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, maymun çiçeği olarak da bilinen M çiçeği (mpox) hastalığına ilişkin merak edilen bazı soruları ve cevaplarını paylaştı.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, "M çiçeği testi ne zaman yaptırılmalı?", "M çiçeği belirtileri nelerdir?", "M çiçeği belirtileri olan kişi ne yapmalı?", "M çiçeği nasıl tedavi edilir?" gibi merak edilen sorulara yanıt verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı M Çiçeği Hastalığına İlişkin Soruları Yanıtladı

Hastalığa ilişkin paylaşılan sorular ve yanıtları şöyle:

M ÇİÇEĞİ NEDİR?

M çiçeği, klinik olarak daha hafif olmasına rağmen, semptomları geçmişte çiçek hastalarında görülenlere benzeyen, nadiren ölümcül olabilen, hayvandan insana bulaşan viral bir hastalıktır. İnsandan insana da bulaşabilmektedir.

M ÇİÇEĞİ TESİ NE ZAMAN YAPTIRILMALI?

M çiçeği olduklarını düşünen veya M çiçeği olan biriyle yakın temaslı olan kişiler, bir sağlık kuruluşuna danışmalı ve kişiye test yapılıp yapılmamasına doktor tarafından karar verilmeli.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı M Çiçeği Hastalığına İlişkin Soruları Yanıtladı

M ÇİÇEĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

M çiçeği genellikle ateş, solunum sistemi semptomları (boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı veya öksürük gibi), baş ağrısı, kas ağrıları, sırt ağrısı, büyümüş lenf nodları ve hastalığa özgü karakteristik cilt döküntüleri olarak belirti gösterir.

M ÇİÇEĞİ BELİRTİLERİ OLAN KİŞİ NE YAPMALI?

Yeni veya açıklanamayan bir cilt döküntüsü fark edilince bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Sağlık kuruluşuna başvuruncaya ve test sonuçları çıkana kadar başkalarıyla yakın temastan (cinsel temas dahil) kaçınılmalı. Test sonucu pozitifse, temiz ve sağlam cilt görünümüne kavuşana kadar (cilt döküntüleri kabuklanıp düşerek iyileşecek) hasta kendini izole etmeye devam etmeli. Hasta, ateş, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı veya öksürük belirtileri ortadan kaybolana kadar izole olmaya devam etmeli.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı M Çiçeği Hastalığına İlişkin Soruları Yanıtladı

Hasta, kendini izole ederken başkalarıyla temastan kaçınmalı (cinsel temas dahil), sadece hekime görünmek için veya acil durumlar için dışarı çıkmalı, toplu taşıma araçlarını kullanmaktan kaçınmalı. Hasta, izolasyondan çıkması gerektiği durumlarda, cilt döküntülerini kapatmalı ve yüze iyi oturan bir maske takmalı. M çiçeği virüsü, cilt döküntüsü, kabuklar, vücut sıvılarına doğrudan temas yoluyla kişiden kişiye bulaşabilir. M çiçeği virüsü, uzun süreli, yakın temas, cinsel temas ile kişiden kişiye bulaşabilir. Bazı hastalar, M çiçeği belirtileri başlamadan 1-4 gün önce de virüsü başkalarına bulaştırabilir.

M ÇİÇEĞİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

M çiçeği için özel olarak geliştirilmiş bir tedavi bulunmuyor ancak virüsler arasındaki genetik benzerlikler nedeniyle, çiçek hastalığını tedavi etmek için kullanılan antiviral ilaçlar, M çiçeği tedavisinde kullanılabilse de etkinliği tam olarak kanıtlanmış değil.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı M Çiçeği Hastalığına İlişkin Soruları Yanıtladı

EVCİL HAYVANIMA M ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BULAŞABİLİR Mİ?

M çiçeği, zoonotik (hayvanlar ve insanlar arasında bulaşabilen) bir hastalıktır ancak şu anda M çiçeği virüsü için evcil hayvanlar yüksek risk taşımıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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