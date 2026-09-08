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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi. Yılmaz, "Görüşmelerimizde, Girne açıklarında yaşanan ve hepimizi derinden üzen deniz faciasının ardından devam eden arama kurtarma çalışmalarının son durumunu ve bundan sonraki süreçte atılacak adımları ele aldık" dedi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi. Yılmaz, "Görüşmelerimizde, Girne açıklarında yaşanan ve hepimizi derinden üzen deniz faciasının ardından devam eden arama kurtarma çalışmalarının son durumunu ve bundan sonraki süreçte atılacak adımları ele aldık" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"KKTC Başbakanı Sayın Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve KKTC Başbakan Yardımcısı Sayın Fikri Ataoğlu'nun da katılımıyla baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdik. Görüşmelerimizde, Girne açıklarında yaşanan ve hepimizi derinden üzen deniz faciasının ardından devam eden arama kurtarma çalışmalarının son durumunu ve bundan sonraki süreçte atılacak adımları ele aldık. Bunun yanı sıra, KKTC ile ikili iş birliğimizin gündeminde yer alan konuları ve önümüzdeki döneme ilişkin ortak çalışmalarımızı değerlendirdik.

Deniz Kuvvetleri Komutanımız Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, ilgili kurumlarımızın teknik heyetleri ve alanında uzman ekiplerin değerlendirmeleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar tüm imkanlar seferber edilerek titizlikle sürdürülüyor. Bu zorlu süreçte bekleyişleri süren ailelerimizin yanında olmaya, kayıp vatandaşlarımıza ulaşılması için her türlü imkanın ve teknik kapasitenin seferber edilmesi yönünde tüm gayretimizi göstermeye devam edeceğiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyor, arama kurtarma çalışmalarında gece gündüz demeden görev yapan tüm ekiplerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

Kaynak: ANKA
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