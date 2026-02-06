Yılmaz'dan Yılın Kareleri Oylamasına Katılım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bir taraftan Gazze'deki soykırım meselesi, diğer taraftan çevresel problemler, savaşlar, birtakım insani krizler… Bunların fotoğraflara yansımış halini görüyoruz. Bir taraftan da bütün bu kaosun, kargaşanın, sorunların içinde insanlığın bitmeyen umudunu, çabasını, güzelliklerini de aynı zamanda görebiliyoruz." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılan Yılmaz, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın çektiği "Kutlamalar" başlıklı fotoğrafı tercih eden Yılmaz, "Spor" kategorisinde ise Evrim Aydın'ın "Aduken!" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Yılmaz, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Mustafa Kılıç'ın karelediği "Sürü" başlıklı fotoğrafı seçerken, "Günlük Hayat" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" başlıklı fotoğrafından yana oy kullandı.

" Gazze : Açlık" kategorisindeki tercihi, İsrail saldırıları ve ablukası sonrası açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 9 kilodan 6 kiloya düşen 1,5 yaşındaki Muhammed Zekeriya Eyüp el-Matuk'un, Gazze kentindeki bir çadırda yaşam mücadelesine ilişkin Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" fotoğrafı olan Yılmaz, "Portre"de Cem Özdel'in "Rastgeldi" karesini oyladı.

"Gerçekleri görmemizi, daha iyi idrak etmemizi sağlıyor bu fotoğraflar"

Cevdet Yılmaz, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, "Öncelikle Anadolu Ajansını tebrik ediyoruz. Bu fotoğraflar, bir anlamda dünyanın söze dökülmeyen ama görüntülerle ifade ediliş biçimi." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada son dönemlerde iyi bir yıl yaşanmadığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bir taraftan Gazze'deki soykırım meselesi, diğer taraftan çevresel problemler, savaşlar, birtakım insani krizler… Bunların fotoğraflara yansımış halini görüyoruz. Bir taraftan da bütün bu kaosun, kargaşanın, sorunların içinde insanlığın bitmeyen umudunu, çabasını, güzelliklerini de aynı zamanda görebiliyoruz. Yani ikisi aynı anda görünüyor bu fotoğraflarda. Bir yanda zulüm, sorun, sıkıntılar var, diğer taraftan da insanoğlunun bunları aşma çabası, her türlü zorluklar içinde yine bir güzelliği, umudu diri tutma çabasını görüyoruz.

Özellikle Gazze'de hakikatlerin, gerçeklerin üstünün örtüldüğü bir dönemde bu fotoğraflar bir kat daha kıymetli, değerli. İnsanlığın neler olup bittiğini anlaması, görmesi ve bunu hissetmesi anlamında çok kıymetli gerçekten. Canı pahasına bu gerçekliği insanlığa yansıtan bütün gazetecilere de bu vesileyle şükranlarımızı sunuyoruz. TRT, Anadolu Ajansı da Türkiye'den çeşitli medya kanalları da bu konuda gerçekten takdire şayan işler yaptılar.

Aynı zamanda, dediğim gibi, bu savaşlar ve çatışmalar dışında dünyamızın küresel ısınmayla, iklim değişikliğiyle karşı karşıya kaldığı sorunlar da bu fotoğraflara yansıyor. Bir yandan da dünyadaki dengesizlikler, dünyadaki eşitsizlikler, adaletsizlikler, özellikle Afrika kıtasından manzaralarda veya gelişmiş dediğimiz ülkelerde sorun, sıkıntı içinde yaşayan insanların hayatlarından bu fotoğraflara yansımış oluyor. Bu açıdan da önemli gerçekten. Gerçekleri görmemizi, daha iyi idrak etmemizi sağlıyor bu fotoğraflar."

Yılmaz, fotoğrafların birçok yönüyle dünyanın içinden geçtiği dönemi resmettiğini dile getirerek, karelerin tüm bu sorunların içinde gündelik hayattan güzellikler bulundurduğunu, insanların bütün bu şartlara rağmen ayakta kalma çabalarına işaret ettiğini söyledi.

Dünyanın bir geçiş sürecinde olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Eski düzen büyük oranda zayıflamış durumda. Uluslararası kuralların, kurumların, hukukun zayıfladığı bir dönemdeyiz. 'Biraz güçlüysem her şeyi yapabilirim' anlayışının maalesef daha görünür hale geldiği bir dönemdeyiz. Ancak, bu tür dönemlerin ilelebet devam etmeyeceğini de biliyoruz. Bir taraftan da bu tür dönemlerde, dip dalga diyebileceğimiz, buna karşı yeniden umudu canlandırma, yeniden daha adaletli bir dünya oluşturma yönünde çabaların da eş zamanlı olarak geliştiğini görüyoruz. Özellikle Gazze konusunda üniversiteler dahil dünyanın birçok yerinde insanların seslerini yükseltmesi, kamuoyunun bu konuda bir tavır ortaya koyması son derece kıymetli gerçekten."

"Suriye Suriyelilerindir düsturuyla Türkiye, yine çok güçlü bir tavır ortaya koydu"

Türkiye'nin bu yıl "Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı"na (COP31) ev sahipliği yapacağını hatırlatan Yılmaz, orada dünyanın geldiği nokta, sürdürülebilirlik meseleleri ve çevre meselelerinin ele alınacağını ifade etti.

Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, burada dünyadaki bu tartışmalara da ev sahipliği yapmış olacak. Sonuçta, arayışımız daha adaletli bir dünya. Ekonomik belirsizliklerin daha azaldığı, sosyal adaletin güçlendiği, bir taraftan da yeni bir anlayışla uluslararası kuralların ve kurumların şekillendiği bir dünyayı arzu ediyoruz. Türkiye, bütün bu kargaşa içinde, bu yaşanan sorunlar içinde tarihin doğru tarafında durmayı başaran bir ülke. Gazze'de bunu yaptı. Suriye'deki o zalim rejimin devrilip yeni bir Suriye'nin oluşumunda, 'Suriye Suriyelilerindir' düsturuyla Türkiye, yine çok güçlü bir tavır ortaya koydu. Dünyamızın birçok yerindeki çatışma alanlarında, diplomasiyle, barışçı yöntemlerle sorunları çözme konusunda ülkemiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü bir pozisyon ortaya koydu. Bu da bize aslında dünyanın geleceği açısından önemli bir öncü rol getiriyor diye düşünüyorum.

Cumhurbaşkanımızın hep vurguladığı 'daha adaletli bir dünya mümkündür' meselesi önemli. Bu tabii sadece tek başına bizim yapabileceğimiz bir şey değil ama giderek dünyada farklı ülkelerde, yönetimlerde ve kamuoylarında bu arayışın güçlendiği bir süreçte Cumhurbaşkanımızın, Türkiye'nin yaptığı bu çağrıların çok daha anlamlı hale geleceğini, çok daha fazla karşılık bulabileceğini düşünüyorum açıkçası. Yeni bir küresel düzen, daha adaletli bir küresel düzen… Ekonomik, sosyal ve siyasi olarak daha adaletli bir dünya ve buna uygun olarak Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kurumların reformu, yeniden tartışılması ve şekillendirilmesi son derece kıymetli diye düşünüyorum. İnşallah 2026 daha iyi bir sene olur. Ancak yılın başında şu anda yaşadığımız birtakım gerilimler, bu geçiş sürecinin biraz zaman alacağını da gösteriyor."

Yılmaz, dünyada dengesizliklerin, çatışmaların arttığını, korumacılık eğilimlerinin ekonomide yükseldiğini belirterek, bu ortam içinde bir taraftan gerçekçi bir şekilde bu gelişmeleri görüp buralarda çözüm üretmeye dönük pozisyonları ortaya koyduklarını, diplomasiyi güçlendirdiklerini, bir taraftan da orta ve uzun vadede 'nasıl bir dünya mümkündür' meselesi üzerinde Türkiye'nin katkılar sunmaya devam ettiğini söyledi.

"İnşallah, 2026 daha mesafeler alacağımız bir yıl olacak"

Zorlu ekonomik ve küresel koşullarda, ülkenin daha istikrarlı, daha sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşması yönünde gayret içinde olduklarını belirten Yılmaz, ekonomik verilere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"IMF'nin tahminlerine bakacak olursak geçen yıl, henüz tam çıkmadı bu rakamlar ama dünyanın Satın Alma Gücü Paritesi'ne göre 11. büyük ekonomisiyiz. Nominal dolar bazında 16. büyük ekonomiyiz. Giderek daha istikrarlı bir noktaya, istikamete doğru da ilerliyoruz. İnşallah, 2026 bu noktada daha mesafeler alacağımız bir yıl olacak. Depremin yaralarını sardı Türkiye tabii. Yarın da Cumhurbaşkanımız Osmaniye'de olacak, 3. yıl dönümü... Bu süreç içinde yine büyük bir gelişme sağlandı deprem bölgelerinde. Yaralar sarıldı. Bu da Türkiye'nin hem farklı iradesini hem de bu iradeyi sahaya yansıtma kapasitesini kanıtlayan çok önemli bir gelişme. 90 milyar doları aşan bir harcamamız oldu. 2026 artık bu deprem harcamalarının büyük oranda tamamlandığı bir yıl olacak.

Diğer yandan yeni birtakım inisiyatiflerle sosyal konut gibi, gıdada daha fazla üretim artışı gibi, lojistikte demiryolları başta olmak üzere yeni açılımlar, enerjide yenilenebilir enerji, enerji bağımsızlığımızı artırıcı yerli ve milli üretim çabaları ve yine insan kaynaklarında mesleki eğitim başta olmak üzere insanımızın niteliklerini daha da geliştiren ve üretken bir nüfusu koruma çabaları… Bütün bunlar 2026'da da yine gündemimizde olmaya devam edecek."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, konuşmasının sonunda, "İnşallah 2026, 2025'e göre daha güzel fotoğrafların çıktığı bir yıl olur diyorum. Tekrar Anadolu Ajansımız başta olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.