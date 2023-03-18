Cumhurbaşkanı yardımcılığı ile belediye başkanlığı bir arada yapılabilir mi? Mansur Yavaş canlı yayında yanıtladı

ABB Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı canlı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte cumhurbaşkanı yardımcılığı için isimlerinin önerilmesine değindi. Yavaş, yardımcılık ile başkanlığın bir arada yürütülmesiyle ilgili "Sayın Binali Yıldırım için aynı fikri önerenler, İBB Başkanı olunca Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak diyenler şimdi olmaz diyorlar. Hocaların hocası Ergun Özbudun. Dün yaptığı açıklamada bunun gayet mümkün olduğunu açıkladı. İki görev bir arada yürütülebilir" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, HaberTürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında açıklamalarda bulundu.

"İKİ GÖREV BİR ARADA YÜRÜTÜLEBİLİR"

Yavaş, Cumhurbaşkanı yardımcılığı ile belediye başkanlığının bir arada yürütülmesiyle ilgili soruya "Sayın Binali Yıldırım için aynı fikri önerenler, İBB Başkanı olunca Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak diyenler şimdi olmaz diyorlar. Şunu söyleyeceğim sadece, iki üç tane idare profesörünün açıklaması var. En önemlisi hocaların hocası Ergun Özbudun. Dün yaptığı açıklamada bunun gayet mümkün olduğunu açıkladı. İki görev bir arada yürütülebilir." yanıtını verdi.

"VATANDAŞLARLA İÇ İÇE OLACAĞIZ"

ABB Başkanı açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Yetkili olmak istememizin sebebi, halkla, gençlerle, kadınlarla kurduğumuz iletişimin, projelerin bir şekilde ülke yönetiminde olmasını istiyoruz. Büyükşehir belediye başkanları vatandaşla haşır neşir olabilen insanlar, gençlerin kolay ulaşabildiği insanlar. Onlar yine bize ulaşacaklar. Cumhurbaşkanı yardımcılığı olsak da belediye başkanlığımız devam ettiği için biz onlarla iç içe olacağız."

"KİM YALAN SÖYLÜYORSA CEZALANDIRILMASI LAZIM"

Depremin ardından Hatay Havalimanı'ndaki onarım çalışmaları için kendilerinin oraya çağırıldığını söyleyen Yavaş, "Bizi nereye gönderirlerse oraya yardımcı oluyoruz. Kendi başımıza havaalanı tamirine kalkmadık. Lojistikte sorun olduğu için havaalanı 2 günde açılması lazım. Biraz geciktiler. Bizim ekiplerimizi çağırıyorlar. Cumhurbaşkanı 'yalan söylüyorlar' dedi. Cumhurbaşkanına yalanı kim söylüyor Allah aşkına. Kim söylüyorsa cezalandırılması lazım." dedi.

"CUMHURBAŞKANI'NIN HESABINI SORMASI LAZIM"

Yavaş sözlerine şöyle devam etti: "Bizim tweetimiz 'havaalanındaki molozlorı temizliyoruz' dedik. Bize 'siz kimsiniz ki havaalanı yapıyorsunuz' dendi. Biz orada betonları onarıyoruz. Bunun yapılmayacak bir durumu yok ki. 'Siz kim oluyorsunuz' dendi. Bu tavırlar da yanlış. Biz bunu hak etmedik. İGA'nın bu şekilde biz yokmuş gibi davranması oradaki insanın emeğine yazık. Gereksiz bir tartışma. Sayın Cumhurbaşkanı bunun hesabını bizden değil kendisine yanlış bilgi verenlerden sorması lazım.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİ KULLANMASINI İYİ BİLMELİYİZ"

Bu depremde, afetlerden alacağımız en büyük tecrübe büyükşehir belediyelerini kullanmasını iyi bilmek gerekir. Biz buradan Hatay'a yola çıktık diyelim. Bizim oraya kaç iş makinasıyla geldiğimizi bilecekler. Artık cep telefonu var. Konum atabilirsiniz 'siz şuraya gideceksiniz' denilebilir."