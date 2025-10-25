Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı'nda konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstikametini milletin çizdiği eser ve hizmet notunu daima milletin verdiği bir hareket olarak toplumun tüm kesimlerinin nabzını tuttuk. İstişare mekanizmasını, efradını cami ağyarını mani olacak şekilde tam teşekküllü işlettik. Tabii CHP'li belediyelerde işimiz biraz daha zor. Şikayet listemiz biraz daha uzundu. CHP'li belediyelerin adeta alameti farikası olan yolda kalan otobüslerden akmayan musluklara, toplanmayan çöplerden en tepeden en uca uzanan yolsuzluk iddialarına kadar birçok sorun bize iletildi. Son iki seçimde el değiştiren yerel yönetimlerdeki dertlerin kabarıklığı, doğrusunu söylemek gerekirse bizim açımızdan da ibretlikti." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı"nda yaptığı konuşmada, yoğun ve titiz bir saha çalışmasının nihai değerlendirme toplantısı olarak gördüğü bu programın parti, ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını diledi.

49 gün gibi kısa süre zarfında 81 ilin tamamında, merkezler de dahil 973 ilçede Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nı başarıyla tertipleyen yol arkadaşlarını özellikle yürekten kutlayan Erdoğan, "Genel başkan yardımcılarımızdan bakanlarımıza, milletvekillerimizden Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerimize, 49 gün boyunca sahada ter döken her bir kardeşimin emeğine sağlık diyorum. Rabb'im ömürlerini ziyade eylesin. Bu önemli toplantıları koordine eden Teşkilat Başkanlığımızı, Ahmet Büyükgümüş ve ekibini ayrıca tebrik ediyorum." diye konuştu.

Erdoğan, ana muhalefet partisinin Türkiye'yi yabancılara şikayet turları düzenlerken kendilerinin 81 ilde 973 ilçede gerçekleştirdikleri buluşmalarda milletle kucaklaştıklarını, AK Parti kadroları olarak Türkiye'nin dört bir ucunda esnafından çiftçisine, iş insanından akademisyenine, işçisinden emeklisine son iki ayda 100 binlerce vatandaşla bir araya geldiklerini kaydetti.

"AK Parti, yolunu da yönünü de güzergahını da milletin belirlediği partidir"

Mensubu olmakla iftihar ettiği millet için yaptıkları çalışmaları ve ortak gelecek vizyonunu "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"nda çok net şekilde ortaya koyduklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"İstikametini milletin çizdiği eser ve hizmet notunu daima milletin verdiği bir hareket olarak toplumun tüm kesimlerinin nabzını tuttuk. İstişare mekanizmasını, efradını cami ağyarını mani olacak şekilde tam teşekküllü işlettik. Tabii CHP'li belediyelerde işimiz biraz daha zor. Şikayet listemiz biraz daha uzundu. CHP'li belediyelerin adeta alameti farikası olan yolda kalan otobüslerden akmayan musluklara, toplanmayan çöplerden en tepeden en uca uzanan yolsuzluk iddialarına kadar birçok sorun bize iletildi. Son iki seçimde el değiştiren yerel yönetimlerdeki dertlerin kabarıklığı, doğrusunu söylemek gerekirse bizim açımızdan da ibretlikti."

Erdoğan, bu toplantılardan aldıkları geri dönüşler ve vatandaşlardan gelen verilerle gelecek döneme ilişkin yol haritalarına şeklini verdiklerini söyledi.

Bir şeyi özellikle ifade etmek istediğine dikkati çeken Erdoğan, "AK Parti, yolunu da yönünü de güzergahını da milletin belirlediği partidir. AK Parti'ye cesaret veren, milletimizin çelikten iradesidir, duasıdır, desteğidir, refikliğidir. Elde ettiğimiz her başarıda gözü yaşlı anaların duası vardır, yetim ve öksüzlerin payı vardır. Allah için koşturan kardeşlerimizin fedakarlığı vardır, yüreği bu ülke için çarpan milyonlarca kardeşimizin alın teri vardır. Bu hareket, erdemliler hareketidir. Bu ocak, basiret, feraset ve merhamet ocağıdır. Rahve Ovası'ndaki akıncı ruh, kutlu fethi gerçekleştiren iman ve inanç işte buradadır. 2053'ü, 2071'i hedefleyenler, mevzi kazanımlara değil, uzun soluklu ve inşallah kalıcı zaferlere odaklananlar işte bu salondadır. Burası şahsi istikbal peşinde koşanların değil, millete hizmet için koşanların, bu yolda canını dişine takanların yuvasıdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Memlekete nasıl daha fazla katkı yapabilirim, Türkiye'nin geleceğini nasıl inşa edebilirim?" diyenlerin bu çatının altında olduğuna işaret ederek, bugüne kadar ne yaptılarsa millet için yaptıklarını anlattı.

"Halk için halka rağmen" diyen jakobenleri, kerameti kendinden menkul muhterisleri semtlerine uğratmadıklarına dikkati çeken Erdoğan, milletin rotasından başka merciler edinenlerin bu partinin ve bu hareketin içinde yaşama şansı bulamadığını belirtti.

"Ülkemize ve davamıza hizmet noktasında ilk günkü kadar azimliyiz"

Erdoğan, kalbinde, ruhunda, zihninde, milletin rehberliği konusunda en küçük tereddüt yaşayanların bu harekete ayak uyduramadıklarını dile getirerek, "Bakınız iddiayla söylüyorum, tüm samimiyetimle söylüyorum. AK Parti, Türkiye'de kurumsal teşkilatlanmayı adeta icat eden bir partidir. Bizim siyasetteki en büyük güç ve güven kaynağımız teşkilatlarımızdır. Elhamdülillah, bu vefakar teşkilatta yorgunluk, bıkkınlık ve yıpranmayı göremezsiniz. İlk günkü kadar heyecanlıyız, ilk günkü kadar coşkuluyuz. Ülkemize ve davamıza hizmet noktasında ilk günkü kadar azimliyiz. Birlik, beraberlik içinde, kardeşlik hukuku çerçevesinde kendimizi daima yenileyerek, bünyemizi güçlendirerek, varsa hatamız, eksiğimiz, yanlışımız bunları gidererek 'Durmak yok, yola devam.' diyoruz." şeklinde konuştu.

Millete hizmette dargınlık, küskünlük ve kırılma olmadığının altını çizen Erdoğan, "Bu davaya hizmette, ümitsizliğe kapılmaya asla ve asla yer yoktur. Bundan 24 sene önce yola çıkarken, unutmayın, bu yolun uzun olduğunu, meşakkatli olduğunu, önümüze engeller çıkacağını biliyorduk ama buna rağmen millete hizmet mücadelesinde geri durmadık. Bize inanan, güvenen, geleceğini AK Parti'nin emin ve ehil kadrolarına emanet eden milletimize mahcup olmamak için 'Ne gerekiyorsa yapacağız.' dedik, yaptık ve yapıyoruz. Partisi ve ülkesi için cansiperane ruhla çalışan siz değerli kardeşlerimle milletimizin emrinde olmayı sürdüreceğiz."

(Sürecek)