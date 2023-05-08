Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Edirne mitinginde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Bu milleti kirli oyunlarına alet edemeyecekler. Ezeli ve ebedi kardeşliğimize leke süremeyecekler. Sizlerden ricam, 14 Mayıs'ta sandıklara iyi sahip çıkmanızdır." dedi.

Erdoğan, partisinin Edirne Selimiye Meydanı'ndaki mitinginde, Edirne'deki mitinge dair resmi rakamları aldığını ifade ederek, toplam 25 bin kişinin katıldığını aktardı.

Dik durduklarını ve dikleşmediklerini belirten Erdoğan, "Ama şu 25 bin bütün ahbab-ı yaran, ne var ne yok hepsiyle görüşerek inşallah sandığa taşıyıp ve haftaya pazar günü sandıkları patlatmaya var mıyız? Durmak yok, yola devam diyor muyuz? Aynı senaryoyu bir önceki seçimlerde de bunlar sahnelediler ama bu sefer başaramayacaklar. Bu milleti kirli oyunlarına alet edemeyecekler. Ezeli ve ebedi kardeşliğimize leke süremeyecekler. Sizlerden ricam, 14 Mayıs'ta sandıklara iyi sahip çıkmanızdır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece bunun da yetmeyeceğini vurgulayarak, vatandaşlardan 14 Mayıs'a kadar hala tercihi konusunda kafası karışık en az bir komşu ve akrabayı "Türkiye Yüzyılı" safına katmalarını istedi.

"Buna hazır mıyız?" diye soran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Aynı şekilde sizlerden telefon rehberinizi karıştırıp, her gün 5-10 ahbabınızı arayarak, kendisine 14 Mayıs'ın önemini anlatıp, selamımla desteğinizi istemenizi bekliyorum. Şimdi buradan serhat şehrimizde dinlenen öyle bir söz verin ki vatanın diğer ucu Kars'tan dahi duyulsun. Hazır mıyız? Edirne, 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? Edirne, 14 Mayıs'ta 21 yıllık katılımlarınızı daha da ileri taşıyor muyuz? Edirne, 14 Mayıs'ta ' Türkiye Yüzyılı'nın inşası için 'Bismillah' diyor muyuz? Edirne, 14 Mayıs'ta ' Türkiye Yüzyılı' için doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Maşallah. Trakya'nın kadim şehri Edirne'ye de böylesi yakışır."

"21 yıldır sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 yıldır sadece eser ve hizmet siyaseti yaptıklarını, ülkenin 81 vilayetinin hiçbirini diğerinden ayırmadan, 85 milyon vatandaşın hiçbirini dışlamadan eser verdiklerini ve hizmet götürdüklerini söyledi.

"Edirne'deki tarihi eserlerin dili olsa da konuşsalar acaba bunları ayağa kim kaldırdı?" diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Allah şahittir ki sizler şahitsiniz ki ülkemize asırlık demokrasi ve kalkınma atılımları yaptırmak için canla başla çalıştık. Üstelik bu mücadeleyi önümüze çıkartılan nice engellere, kurulan nice tuzaklara, oynanan nice oyunlara rağmen yürüttük. Terör örgütlerinden, darbecilere kadar her aracı kullandılar. Milli iradenin bileğini bükemeyince ekonomik tuzakları devreye soktular. Bu ülkenin ekonomisini mahvetme tehditleri savuranlar oldu. Ayrıca salgından savaşa kadar küresel krizlerin yol açtığı sıkıntılarla da boğuştuk."

Erdoğan, buna rağmen hep dimdik ayakta kalmayı başardıklarının altını çizerek, "Gıdadan kiraya, hayat pahalılığı başta olmak üzere milletimizin günlük hayatında yaşadığı sıkıntıların farkındayız. Türkiye'nin asırlık sorunlarını nasıl biz çözüme kavuşturduysak, İnşallah bu sıkıntıların üstesinden de yine biz geleceğiz. Ne diyor o güzel Edirne türküsünde? 'Annemin yelkeni olsa açsa da gelse, Babamın bir atı olsa binse de gelse. Kardeşlerim yolları bilse de gelse, Uçan da kuşlara malum olsun, ben annemi özledim, Hem annemi hem babamı ben köyümü özledim." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, yaptıkları yollar, köprüler, tüneller, tren hatları ve havalimanlarıyla bu türkülerdeki özlemleri dindirdiklerini aktardı.

"Altyapı yatırımlarımızı önemli ölçüde tamamladık"

Ülkeye 21 yılda neler kazandırıldığını anlatan videonun ardından sözlerine devam eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu görüntüleri seyrettikten sonra bilhassa gençlerimizin aklına şöyle bir soru gelebilir. 'Hepsi tamam da biz zaten bunların içinde doğduk. Geleceğimize faydası ne olacak?' Haklı bir soru. Hemen cevabını vereyim. Türkiye, 21 yıldır kazancını altyapı yatırımlarına harcadı. 21 yıldır kazancını altyapı yatırımlarına harcarken Türkiye modern dünyada farklı bir yere ulaştı. Eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma, spordan konuta her alanda kendisini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine taşıyacak yatırımlar yaptık. Artık altyapı yatırımlarımızı önemli ölçüde tamamladık."

Erdoğan, bundan sonra ülkenin elde edeceği katma değerin büyük kısmını milletin refahını artıracak çalışmalara kullanacaklarını vurgulayarak, "Nedir bu? Karadeniz gazıyla buna hemen başladık. Gazımızı devreye alır almaz ilk ay konutlardaki tüm tüketimi ücretsiz yaptık. Tamam? Şu anda ücretsiz doğal gaz kullanıyor muyuz? Faturalarınızın altındaki notu gördünüz değil mi? Bununla yetinmiyor, 1 yıl boyunca da mutfak ve sıcak su kullanımına denk gelen 25 metreküplük kısmı faturalardan düşüyoruz. Gabar'da bulduğumuz kaliteli petrol bize o bölgenin 40 yıldır niçin terör örgütlerinin saldırısı altında kaldığını gösterdi. Terörü bitirir bitirmez, petrolü bulduk ve kullanmaya başladık." değerlendirmesini yaptı.

"Yıllık 100 milyar dolarlık kazancı milletimizin emrine vereceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savuma sanayi projelerinin her birinin ülkeye çok önemli gelir kazandıran kaynaklara dönüşmeye başladığına işaret ederek, "Böylece savunma sanayi projelerimizi engellemek amacıyla niçin bu kadar uğraştıklarını da görmüş olduk." dedi.

Tüm bu gelişmelerle ortaya çıkacak yıllık yaklaşık 100 milyar dolarlık kazancı milletin emrine vereceklerini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devletimizin tüm imkanlarıyla, kadınlarımızın, gençlerimizin, emeklilerimizin, çalışanlarımızın, esnafımızın, çiftçimizin velhasıl milletimizin yanında daha güçlü şekilde yer alacağız. Bu doğrultuda atacağımız adımlardan biri de sermayesi, enerji gelirimizden sağlanacak Aile ve Gençlik Bankası kurmak. Bay bay Kemal, senin o yalanlarından, Londra'dan tefecilerden 300 milyar dolar alacakmış. İnanıyor musunuz? Ev hanımlarımızın emekliliğine, primlerinin üçte birini buradan ödeyerek, destek vereceğiz. Eğitimden istihdama, kendi işini kurmadan evliliğe her konuda hibe ve kredi vererek, gençlerimizin geleceğini beraberce inşa edeceğiz. Aile kurumumuzu sapkın akımlardan korumak, evlatlarımıza güvenli yarınlar kurmak için de bu kaynağa başvuracağız."

(Sürecek)