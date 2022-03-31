Cumhurbaşkanı Said'in Meclis'i feshetme kararı ülke kamuoyunu ikiye böldü

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in Temsilciler Meclisi'ni feshetmesine yönelik tepkiler farklılık gösterdi.

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsıf el-Merzuki yaptığı yazılı açıklamada, "Parlamentonun feshiyle, darbeyle ilgili gerçekleri gün yüzüne çıkarmanın dışında değişen bir şey olmayacak." ifadelerini kullandı.

Parlamentoyu çalışmalarına devam etmeye ve Cumhurbaşkanı Said'i görevden almak için yeterli çoğunluğu toplamaya çağıran Merzuki, hızlı bir şekilde yapılacak cumhurbaşkanlığı ve yasama seçimleri yoluyla egemenliğin halka geri verilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhuriyetçi Parti'den yapılan yazılı açıklamada, parlamentonun feshedilmesinin, Said'in olağanüstü kararları açıklamasından bu yana aldığı bir dizi anayasaya aykırı kararın arasında yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, fesih kararı "siyasi iklimi daha da etkileyecek ve ülkeyi uçurumun kenarına itecek gerginliği tırmandırıcı bir adım" olarak nitelendirildi.

-Parlamentonun feshi "anayasa ihlali"

Tunus'taki Demokratik Akım Partisi'nin yaptığı açıklamada, parlamentonun feshedilmesi "başka bir anayasa ihlali" ve "darbe niyetlerinin kesinleşmesi" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, anayasal meşruiyete saygı duyan ve erken seçimlere götürecek bir yol haritasına ilişkin rasyonel ulusal diyaloğu destekledikleri aktarıldı.

Tunus merkezli sivil toplum kuruluşu Arap Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Parlamentonun feshi, Said'in kafa karışıklığının ve dengesizliğinin boyutunu yansıtan yeni bir tırmandırıcı adımdır." ifadelerine yer verildi.

Bu adımın "Said'in yaptığının demokrasiye ve anayasaya karşı tam bir darbeden başka bir şey olmadığını teyit ettiği" kaydedilen açıklamada, en kısa zamanda adil ve şeffaf seçimlerde halka başvurulması gerektiği vurgulandı.

-TGİS: Parlamentonun feshi zaruriydi

Öte yandan Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS) Genel Sekreter Yardımcısı Sami et-Tahiri, Şems FM radyosuna yaptığı açıklamada, "Parlamentonun feshi, geç oldu ama zaruriydi." dedi.

Tunus'ta muhalif Özgür Anayasa Partisi lideri Abir Musi de sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı yayında, "Parlamentonun feshedilmesine, anayasal süreyi aşmamak kaydıyla yasama seçimleri çağrısı eşlik etmelidir." diye konuştu. Musi, parlamentonun feshinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tunus İşçi Partisi'nden dün yapılan yazılı açıklamada, Said'in Temsilciler Meclisi'ni feshetmesi, "ülkedeki krizi daha da derinleştirecek bir adım" olarak nitelendirilmişti.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Said'in ülkeyi meçhul bir geleceğe sürüklediği 25 Temmuz kararlarının ardından Meclis'i feshetmesi, krizi daha da derinleştirecek bir adımdır. Parlamentoyu fesih kararı, ülkede çatışmalara ve bölünmelere neden olacak tehlikeli bir süreçtir." ifadeleri kullanılmıştı.

Çevrimiçi oturumu "darbe girişimi" olarak değerlendirdi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said dün 25 Temmuz 2021'de çalışmalarını askıya aldığı Temsilciler Meclisi'nin düzenlediği çevrimiçi oturumu "darbe girişimi" olarak değerlendirmiş, Anayasa'nın 72. maddesine dayanarak Meclis'i feshettiğini duyurmuştu.

Said, söz konusu oturuma katılan milletvekilleri hakkında soruşturma açılacağını ve bu kişilerin aralık ayında yapılması planlanan Parlamento seçimlerine katılamayacaklarını bildirmişti.

217 milletvekilinden 121'i katılmıştı

Meclis Başkan Yardımcısı Tarık el-Fetiti'nin başkanlığında çarşamba günü düzenlenen çevrimiçi oturuma, Meclis'teki 217 milletvekilinden 121'i katılmıştı.

Oturumda, Cumhurbaşkanı Said'in Meclis'in çalışmalarını askıya alan ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran 25 Temmuz 2021'deki olağanüstü kararlarının iptali için sunulan yasa tasarısı 116 oyla kabul edilmişti.

Cumhurbaşkanı Said, Meclis'in çevrimiçi oturum çağrısını "bazılarının sandığa gitme korkusuyla yaptığı sefil çabalar" olarak değerlendirmişti.

Yürütme organını tamamen kendine bağladı

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz 2021 tarihli kararlarının ardından ülkede bir tür "istisnai durum" oluştu.

Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Ülkedeki bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.