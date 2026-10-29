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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Medeniyet Parkı ve Beştepe Millet Ormanı’nın açılışına katıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Medeniyet Parkı ve Beştepe Millet Ormanı’nın açılışına katıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) liderlerinin katılımıyla Beştepe Millet Ormanı ve Türk Devletleri Medeniyet Parkı açıldı. Ankara'da 645 bin metrekarelik alanda kurulan orman, tematik bahçeleri, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk parkları ve kültürel duraklarıyla başkentlilere hizmet verecek.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) liderlerinin katılımıyla Beştepe Millet Ormanı ve Türk Devletleri Medeniyet Parkı açıldı. Ankara'da 645 bin metrekarelik alanda kurulan orman; tematik bahçeleri, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk parkları ve kültürel duraklarıyla başkentlilere hizmet verecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından Ankara'da oluşturulan Beştepe Millet Ormanı ve Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nın açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk Devletleri Teşkilatı liderlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Program kapsamında liderler, düzenlenen gösterileri izledi. Etkinliğin ardından liderlerin katılımıyla aile fotoğrafı çekildi.

Beştepe Millet Ormanı, 645 bin metrekarelik alana sahip. Orman, tematik bahçeleri, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk parkları ve kültürel duraklarıyla Ankaralılara hizmet verecek.

Kaynak: ANKA
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