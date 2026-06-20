Erdoğan: Ulaşamadığımız Her Genç Bizim İçin Kayıptır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hepimiz bu millete ve ümmete karşı büyük bir mesuliyet taşıyoruz. Ulaşamadığımız her genç hem sizin hem bizim için bir kayıptır. Marjinal örgütlere, gayri milli ideolojilere, zehir tacirlerine, terör ve suç örgütlerine kaptırdığımız her evladımız hepimiz için büyük bir kayıptır." dedi.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfının (TÜRGEV) 30. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vakfın üstlendiği misyonu çok kıymetli bulduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendinizi tanımanın bir yolu da size husumet besleyenlerin kim olduğuna bakmaktır. Size düşmanlık edenler, iftira atanlar, sizin kuyunuzu kazmaya çalışanlar, kim olduğunuzu anlama noktasında adeta bir ayna işlevi görür. O aynada hem kendinizi hem de size saldıranların suretini görürsünüz. TÜRGEV, geride bıraktığımız 30 yılda bu açıdan bir mihenk taşı oldu." ifadelerini kullandı.

Milli iradeye düşmanlık edenlerin hedef tahtasına TÜRGEV'i de koyduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ahlaklı, nitelikli, şuurlu, özgüven ve misyon sahibi bir gençliğin yetişmesini istemeyenler, TÜRGEV'e de diş biledi. Ağına düşürdüğü gençlerimizi birer robota dönüştüren FETÖ, TÜRGEV'e işte bunun için alçakça saldırdı. 28 Şubatçı vesayet heveslileri, TÜRGEV'i işte bunun için hedef aldı. CHP zihniyeti, eline geçirdiği her fırsatı TÜRGEV'i yıpratmak, bu çatı altında verilen hizmetleri engellemek amacıyla işte bunun için kullandı. Bakın, çok açık söylüyorum, bunların rahatsızlığı TÜRGEV değildir, vakfın temsilcisi olduğu misyondur. Bunların asıl rahatsızlığı TEKNOFEST gençliğinin ayak sesleridir. Türk gençliğini ifsat eden marjinal yapılara destek verirken yerli ve milli kuruluşların kapısına dikilmelerinin gerisinde sadece ideolojileri değil, aynı zamanda millete ve milletin değerlerine karşı duydukları işte bu öfke vardır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 1,5 yılda ortaya saçılanlar bunların gençleri nasıl gördüklerini, gençlere hangi çarpık gözle baktıklarını hepimize göstermiştir. Gençlik gibi bir dertlerinin olmadığını hep beraber gördük. Liyakat ve ehliyeti ağızlarından düşürmeyenlerin, belediyeleri nasıl akraba çiftliğine çevirdiğine yine hep beraber tanıklık ettik." diye konuştu.

Milletin de aynı şekilde gençleri kimlerin hangi tuzaklara düşürmek istediğinin farkında olduğunu söyleyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bunların ne millet ne de gençler nazarında makes bulması artık mümkün değildir. Bunlara meydanı terk etmeyeceğiz. Gençlerimizi bunların ikbal kavgalarına meze yaptırmayacağız. Hepimiz bu millete ve ümmete karşı büyük bir mesuliyet taşıyoruz. Ulaşamadığımız her genç hem sizin hem bizim için bir kayıptır. Marjinal örgütlere, gayri milli ideolojilere, zehir tacirlerine, terör ve suç örgütlerine kaptırdığımız her evladımız hepimiz için büyük bir kayıptır. Onun için daha fazla gencimize ulaşmak, daha fazla gencimizin elinden tutmak için hep beraber daha çok çalışacağız. Karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek bu kutlu dava uğrunda mücadele etmeye inşallah sabırla devam edeceğiz. Sizlerden de aynı kararlılığı ve samimiyeti bekliyorum."

TÜRGEV'in eğitim ve gençlik hizmetlerini en güzel, en kapsamlı, en kuşatıcı şekilde ifa edeceğinden hiçbir şüphe duymadığını belirten Erdoğan, vakfın 30. kuruluş yıl dönümünün hayırlara vesile olmasını diledi.

Erdoğan, ödül alanları da tebrik ederek, vakıf mensupları, gönüllü bağışçı ve hayırseverlere, bu çatı altında gençler için uğraşan, didinen herkese teşekkür etti.

Programdan notlar

Program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi sırasında GİF Orkestrası'nın "Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda" eserini seslendirmesiyle başladı.

Törende, TÜRGEV'in yürüttüğü çalışmaları anlatan özel film gösterimleri gerçekleştirildi.

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a hediye takdiminde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan 10 öğrenciye ödüllerini birlikte takdim etti.

Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul Valisi Davut Gül, TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Esra Albayrak ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da katıldı.

(Bitti)