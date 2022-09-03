Erdoğan TEKNOFEST'te! Gençlere rehber olacak anısını bir kez daha anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST'te eski ABD Başkanı Bush'la ilgili bir anısını anlattı. Erdoğan, "Henüz başbakan olmamıştım. Amerika'ya yaptığım ziyarette Bush'a 'Hani terörle mücadelede bize gerekli destekleri verecektiniz?' diye sordum. Dedi ki 'Bunlar verilmiyor mu?' Bize o zamanın şartlarında İHA'ları verdiler ama sonra aldılar. Allah rahmet eylesin Özdemir bey bizim bu halimizi görünce çocuklarıyla beraber masaya oturup bu adımları attılar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salı gününden beri Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'i ziyaret etmek için kente geldi. Öğle saatlerinde alana giden Erdoğan, burada vatandaşları selamladıktan sonra kürsüye çıktı.

Teknolojiye ve savunma sanayiine ilişkin önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teknofest bizim, Teknofest farklı bir gençlik. Tüm gücüyle ülkemizin geleceğine farklı bir ufuk çizgisi. 2018'de günlük katılımcı sayısı 550 bin gibi bu tür bir etkinliğe göre fevkalade bir sayı olarak gerçekleşmişti. Bugün sadece yarışmacı başvurusu 600 bine yaklaşan bir Teknofest yaşıyoruz. 81 vilayette ve 107 ülkeden katılan 600 bin gencimizin 40 ayrı dalda yarıştığı şölene dönüştü." dedi.

BUSH'LA İLGİLİ ANISINI ANLATIP ÖZDEMİR BAYRAKTAR'I ANDI

Gençlere seslenen Erdoğan, eski ABD Başkanı Bush ile ilgili bir anısını da anlattı. Erdoğan, "Henüz başbakan olmamıştım. Amerika'ya yaptığım ziyarette Bush ile İHA konusunu ele aldık. 'Hani terörle mücadelede bize gerekli destekleri verecektiniz?' diye sordum Dedi ki 'bunlar verilmiyor mu?' Ve hemen Condoleezza Rice'yi çağırdı. Bize o zamanın şartlarında 24-48 saat aralığı ile İHA'ları verdiler ama sonra çekip aldılar. Allah rahmet eylesin Özdemir bey bizim bu halimizi görünce çocuklarıyla beraber masaya oturdular ve süratle adım attılar" dedi.

"TÜRKİYE'NİN İHTİYACI TEKNOFEST KUŞAĞIDIR"

Erdoğan açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "Bir teknoloji etkinliğinin bu derece benimsenmesi gerçek anlamda bir zihni devrimdir. Bazıları gençlerimizi harflerle kuşaklara ayırarak umutsuzluk ateşi yakmaya çalışırken asıl gerçek burada karşımızda duruyor. Türkiye'nin gerçeği de ihtiyacı da TEKNOFEST kuşağıdır. Her kim, bu gençliğe bakıp ülkesinin ve milletinin aydınlık geleceğini değil de başka şeyler görüyorsa dönüp kendi zihnini, gönlünü sorgulasın. Bu gençlik bir asır önce Çanakkale'de yedi düveli dize getirmişti.

"BİZE SAVUNMA SANAYİ ÜRÜNÜ VERMEYEN ÜLKELERE İHRACAT YAPAR HALE GELDİK"

Bu gençlik, bir asır önce milli mücadeleyi zafere ulaştırmış, düşmanı denize dökmüştü. Bu gençlik Cumhuriyet tarihi boyunca hep demokrasinin, kalkınmanın, istiklali ve istikbalinin yanında yer alarak ülkesini yüceltmiştir. Bu gençlik bizim de yanımızda yer almış, en büyük güç ve moral kaynağımız olmuştur. Sadece 15 Temmuz'da yazdığı destan bile başlı başına bir olaydır. Biz insanımıza güvendik. İnsanımıza yol açtık, imkan verdik. Ve sonuçta tüm dünyanın hayranlıkla izlediği bir yere geldik. Dün bize parasıyla savunma sanayi ürünü vermeyen ülkelere ihracat yapar hale geldik."

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