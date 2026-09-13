Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesinin açılışında konuştu:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesinin 234 bin metrekare alan üzerine 1027 deprem izolatörü kullanılarak inşa edildiğini, 1458 yatak kapasitesi ve 230 yoğun bakım yatağına sahip olduğunu belirterek, "Samsun Şehir Hastanesi bölgemizin sağlık üssü olarak hizmet verecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu.

Konuşmasına alandakileri ve Samsun'un ilçelerindeki vatandaşları selamlayarak başlayan Erdoğan, "Karadeniz'in kapısı, istiklalimizin meşalesi ve öncüsü olan Samsun'a yine hizmetlerle, yatırımlarla, müjdelerle gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. İşte dev Samsun Şehir Hastanesi... Laf ola beri gele yok, icraat var. Sıcağa rağmen, sevda ile bizlere gönüllerinizi açtığınız için, kadirşinaslığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'den geldiğini anımsatarak, Samsunlu vatandaşlara Rizelilerin kucak dolusu selamlarını getirdiğini söyledi.

Rize'de yapımı tamamlanan eserlerin açılış heyecanını yaşadıklarını dile getiren Erdoğan, tek bir törenle toplam yatırım tutarı 10 milyar lirayı bulan proje ve eserleri milletin hizmetine sunmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Samsun'un gururları olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Samsun, bizim göz bebeğimiz, aşkımız, sevdamız. Bugüne kadar Samsun'a mahcup olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Biz birileri gibi lafazanlık yapmıyoruz. Samsun'u ruhumuzla seviyoruz. Bu sevgimizi de lafta bırakmıyor eserlerimizle, icraatlarımızla, işte bugün burada olduğu gibi hizmete aldığımız dev projelerle ortaya koyuyoruz. Bir medeniyet ve kültür şehri olan, bir liman ve lojistik şehri olan, bir tarım ve sanayi şehri olan bütün yolların birleştiği bir ulaşım şehri olan Samsun'umuzun bu özelliklerini son çeyrek asırdır yaptığımız yatırımlarla güçlendirerek Samsun'a karşı olan tarihi vazifemizi yerine getiriyoruz.

Şöyle bir bakın, burası Samsun Şehir Hastanesi. Laf ola beri gele yok. Şehir hastanemizin bugünden itibaren hizmete girmesiyle Samsun bütün bu vasıflarına 'sağlık şehri' ünvanını da ekleyecektir. Samsun Şehir Hastanemiz 234 bin metrekare alan üzerine 1027 adet deprem izolatörü kullanılarak inşa edildi. Bu ne demek? Yani burası depreme karşı her türlü dayanıklılığa sahip. 1458 yatak kapasitesi, 230 yoğun bakım yatağı, yüksek teknolojiyle donatılmış 40 ameliyathanesi, 320 polikliniği ve ağız diş sağlığı ünitesi. Tüm bunlara ilave olarak toplam 2 bin 66 araçlık otoparkıyla Samsun Şehir Hastanesi bölgemizin sağlık üssü olarak hizmet verecektir."

Samsun Şehir Hastanesinde 5 bin 419 sağlık çalışanı görev yapacak

Hastanenin 3 MR, 3 tomografi, 6 ultrason, 34 röntgen olmak üzere en modern cihazlarla donatıldığını kaydeden Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesinde 548'i uzman hekim olmak üzere 5 bin 419 sağlık çalışanının görev yapacağını söyledi.

Hastanenin sadece vatandaşlara değil çalışanlarına da en üst konforu sağlayacak donanımla tasarlandığını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplam 17 milyar liralık yatırım bedeliyle gören herkesin göğsünü kabartan bu muhteşem sağlık tesisinin Samsun'umuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Samsun Şehir Hastanesinde görev yapacak sağlık personelinden beklentileri olduğunu belirten Erdoğan, "Bu ne demek? Şehir hastanemiz inşallah bütün elemanlarıyla, bütün imkanlarıyla kapıdan içeri Samsunlu kardeşlerim geldiği zaman onlara kucak açacak ve bu şehir hastanesinde evvelallah yok yok, burada inşallah mutluluk var." diye konuştu.

"Uzman hekim sayımızı 4 katına, toplam hekim sayımızı 3 katına çıkardık"

Hastanenin hizmete girmesinde emeği geçen kurumları, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şunu da ifade etmek istiyorum, şehir hastanemiz hükümetlerimiz döneminde Samsun'a kazandırdığımız sağlık tesislerinden sadece bir tanesidir. Yatırımlarımızla şehrimizi Karadeniz'in önemli sağlık merkezlerinden biri haline getirdik. Son 25 yılda Samsun'da 3 bin 551 yatak ve 120 diş ünitesi kapasitesini 27 yeni sağlık tesisiyle inşa ettik. Aile sağlığı merkezlerinden sağlıklı hayat merkezlerine, 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarından halk sağlığı laboratuvarlarına kadar 22 yeni sağlık tesisini Samsunlu kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Uzman hekim sayımızı 4 katına, toplam hekim sayımızı 3 katına çıkardık.

Son 2 yılda 1510 yeni sağlık çalışanının şehrimize atamasını yaptık. Şu an Samsun'un toplam yatak kapasitesi 5 bin 415'e yükselmiş durumda. Yeni yatırımlarla Samsun'un sağlık altyapısını daha da güçlendiriyoruz. Peki bitti mi? 350 yataklı Atakum Devlet Hastanesi ve 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesinin inşaatları da devam ediyor. Alaçam ve Ayvacık'a 75'er yataklı yeni devlet hastaneleri kazandırıyoruz. 350 yataklı İlkadım Devlet Hastanesinde ise proje süresinin sonuna yaklaşıyoruz. İnşallah onları da peyderpey tamamlayacak ve hizmete açacağız."

(Sürecek)

Kaynak: AA