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MSB, yerli mühimmat atışlarına ilişkin görüntüleri paylaştı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yerli ve milli L-UMTAS GM ve IIR TEMPEN mühimmatlarının atışlarına ilişkin görüntü paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yerli ve milli L-UMTAS GM ve IIR TEMPEN mühimmatlarının atışlarına ilişkin görüntü paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ROKETSAN tarafından yürütülen Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Genişletilmiş Menzil Projesi (L-UMTAS GM) alternatif konfigürasyon geliştirme çalışmaları çerçevesinde, L-UMTAS GM ve IIR TEMREN mühimmatları ile hava-yer/hava-hava atışlarının gerçekleştirildiği belirtildi.

Paylaşımda, atışlara ilişkin görüntülere de yer verildi.

Kaynak: AA
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