İsmail Kartal Samandıra'dan çıkmıyor

Süper Lig devi Fenerbahçe’de teknik direktör belirsizliği sona erdi.

İKİ GECEDİR SAMANDIRA'DA

İstifa kararı alan İsmail Kartal, Başkan Aziz Yıldırım ile yaptığı görüşmenin ardından görevine devam etme kararı aldı. Tecrübeli hocanın istifa kararından dönmesinin ardından cuma ve cumartesi gecelerini Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde geçirerek tam konsantrasyon sağlayarak Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam ettiği belirtildi.

ÇALIŞMALARA TAM GAZ DEVAM EDİYOR

Cuma günü saat 19.00’da yüz yüze gerçekleşen görüşmede duygusal anlar yaşandı. Başkan Aziz Yıldırım, İsmail Kartal’a olan güvenini bir kez daha dile getirdi ve görüşmenin ardından Kartal istifa kararından vazgeçerek takımın başında kalmayı kabul etti. Kararını değiştiren tecrübeli teknik adam vakit kaybetmeden Samandıra tesislerine gitti. Geceyi tesislerde geçiren Kartal, cumartesi gecesi de tesislerde kalarak deplasmanda oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarına yoğunlaştı. 65 yaşındaki çalıştırıcının iki gece boyunca maça yönelik çalışmalar yaptığı ve rakip analizleri üzerinde durduğu belirtildi.