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Anlaşma çok yakın! Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi sürpriz

Anlaşma çok yakın! Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi sürpriz
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Teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un Şenol Güneş ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi. Şenol Güneş, anlaşma sağlanması halinde Galatasaray maçında takımın başında olacak.

Teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayıran Süper Lig devi Trabzonspor’da yeni hoca arayışlarında sona gelindi. 

ŞENOL GÜNEŞ İLE ANLAŞMA YAKIN

beIN Sports'ta yer alan habere göre; Bordo-mavili yönetimin, kulübün efsane ismi Şenol Güneş ile yaptığı görüşmelerde büyük aşama kaydettiği ve tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu iddia edildi. 

GÖRÜŞMELER POZİTİF İLERLİYOR

Haberde, teknik adam arayışlarını sürdüren Karadeniz ekibinde gündeme gelen deneyimli çalıştırıcı ile yapılan son temasların oldukça olumlu geçtiği belirtildi. Masadaki son detayların da netleşmesinin ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.

GALATASARAY MAÇINDA SAHADA OLACAK

Trabzonspor camiasında hem futbolcu hem de teknik adam olarak unutulmaz başarılara imza atan tecrübeli hoca, anlaşma sağlanması halinde gelecek hafta oynanacak Galatasaray mücadelesinde takımının başında yer alacak. 

Cemre Yıldız
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