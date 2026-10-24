Cumhurbaşkanı Erdoğan, R4+E3 toplantısı için Türkiye’ye gelen Dışişleri Bakanlarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, R4+E3 toplantısı için Türkiye’ye gelen Dışişleri Bakanlarını kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, R4+E3 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Türkiye'ye gelen Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, İtalya, İngiltere, Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanlarını Dolmabahçe Sarayı'nda kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.
(İSTANBUL)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, R4+E3 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Türkiye'ye gelen Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, İtalya, İngiltere, Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanlarını Dolmabahçe Sarayı'nda kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, R4+E3 Dışişleri Bakanları Toplantısı için İstanbul'da bulunan Dışişleri Bakanlarıyla bir araya geldi.
Dolmabahçe Sarayı'ndaki kabule Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, İtalya, İngiltere, Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanları katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da kabulde yer aldı.