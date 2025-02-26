Erdoğan'dan Özel'in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, dünkü grup toplantısında teğmenler hakkındaki ihraç kararı dolayısıyla kuvvet komutanlarını eleştirdi. Özel, Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu'na "Hulusi Akar'a söylediğimi size de söylüyorum. Siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil, bedduasını almış adamlarsınız." dedi. Özel'in bu sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yanıt verdi.

"BAŞKOMUTAN OLARAK SESLENİYORUM"

Başkomutan olarak sana sesleniyorum diyen Erdoğan, "Son haftalarda heybeden ortaya saçılan turplar, ana muhalefetin nasıl bir çirkefin içinde debelendiğini gösteriyor. Kurultaylarından tahsillerine, konserlerinden ihalelerine kadar ya usulsüzlük ya yolsuzluk ya da eski Çankaya Belediye Başkanlarının ifadesiyle yamyamlık fışkırıyor.

Sizin hiç mi düzgün işiniz olmaz? Sayın Özel milletin kürsüsünü polemik kürsüsüne dönüştüreceğine buna cevap versin. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi düşürdüğünüz durumdan hiç mi utanmıyorsunuz.

Sayın Özel çok konuşmakta ancak boş konuşmaktadır. Diyet borcu Sayın Özeli müşkül durumda bırakmaktadır. Ordumun komuta kademsiyle ilgili kullandığı seviyesiz sorumsuz ve saldırgan ifadeler en son örnektir. Sayın Özel başkomutan olarak sana sesleniyorum. Ayaklarını denk al denk almazsan da biz getirmesini biliriz. Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi ve hakkı sende değildir. Haddini bileceksin.

KOMUTANLAR ÖZEL'E DAVA AÇACAK

Milli Savunma Bakanım ve komutanlar Özel'e dava açacak. CHP genel başkanı ne kadar erken kendine gelirse o kadar iyi olacak. Diğer türlü Bay Kemal'i götüren çanlar kendisi için çalmaya başlayacaktır. Kendisi sürekli üreten bir yapıdan millete çözüm bulması beklenemez. Bunların da kendileri dışında kimseye bir faydaları yok. Bu manzara nasıl bir vebal olduğumuzu bize bir kez daha hatırlatıyor. Biz büyük ve güçlü Türkiye idealini gerçeğe dönüştürme mücadelesini veriyoruz. Biz bu milletin umuduyuz. İstiklalinin güvencesiyiz.

Milletin takdiriyle geldiğimiz bu koltuklarda ebediyen oturacak değiliz. Emrihak vaki bulduğunda kara toprağa döneceğiz.

KONGRE DEĞERLENDİRMESİ

İlçe başlkanlıklarında yüzde 60, il başkanlıklarında yüzde 70 civarında değişime gitti. MKYK'da 34 kardeşimiz görevini devretti. Bayrak yarışı havasında alnımızın akıyla tamamladık. AK Parti her konuda olduğu gibi kongrelerinde de farkını çok net biçimde ortaya koymuştur. Burada öncelikle kongre sürecimizin başarıyla icrasında görev alan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Ankara'daki büyük kongremiz sırasında salonun dışında 60 bin kişi vardı.

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Bahçeli'nin komgremize gönderdiğini önmeli semboller içeren anlamlı çiçek aranjmanı da bizi memnun etmiştir, mutlu etmiştir. Kendisine teşekkür ediyorum.

"SADECE TAKVİYE OLUR"

AK Parti'de tasfiye olmaz sadece takviye olur. Bizde yenilenme olur, tazelenme olur, kan değişimi olur. AK Parti 85 milyonun tamamının partisidir.

Rakiplerimiz koltuk kavgasından başlarını kaldıramazken biz yeni reform paketleriyle milletimizin karşısına çıkıyoruz.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, dünkü grup toplantısında şunları söylemişti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Mustafa Kemal'in askerleri, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz." diye and içen 5 teğmeni ihraç ettiler, biliyorsunuz. Orada Disiplin Kurulu'nun başkanı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı'ydı, Korgeneral Tevfik Algan. Bu ihraca, bu ihraca şerh koydu, itiraz etti. Ardından Algan'ın bu tutumundan rahatsız olanlar Algan'ı sürgüne yollamak istediler. Algan onlara gerekli cevabı istifa dilekçesini basarak verdi. Ben buradan sadece şunu söylüyorum: O süreçte Algan'a kimin baskı yaptığını, o süreçte teğmenlerin ihracı için kimin çırpındığını, bu sürecin medyada köpürtülmesi için kimin uğraştığını biliyorum ve onlara, onlara isimlerini vererek sadece şunu söylüyorum: Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, ne yaptığınızı biliyorum ve Hulusi Akar'a söylediğimi size de söylüyorum. Siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil, bedduasını almış adamsınız.

Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın kimin yerine geçmek istediğini, kimin kuyusunu kazdığını ve gayrinizami harp denebilecek bir psikolojik savaşla teğmenlerin ihracını nasıl kışkırttığını, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın nasıl, komutanının nasıl mobbing uyguladığını biliyorum. Silah arkadaşlarımdan duyuyorum. Günü gelince hesabını sormak üzere bir tarafa not ediyorum."