Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak
Ayrıntılar geliyor...
Ayrıntılar geliyor...
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