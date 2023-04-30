Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun "300 milyar dolar yatırım" vaadini hedef aldı: Olmayan bir şey gelmez

Ankara mitinginde vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun "300 milyar dolar yatırım getireceğim" vaadini hedef aldı. Erdoğan, "Londra'dan 300 milyar dolar getirecekmiş. Sen bir defa hangi görevdesin? Nasıl oluyor da olmayan bir şeyi getiriyorsun? Olmayan bir şey vaadedilmez ve gelmez. Ama yalan bunda irtifa kesmemiş." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Ankara mitinginde vatandaşlara seslendi. Geniş bir kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle hedef aldı.

"NASIL OLUYOR DA OLMAYAN BİR ŞEYİ GETİRİYORSUN?"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "300 milyar dolar yatırım getireceğim" vaadine sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, olmayan bir şeyin getirilemeyeceğini savundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomiden zerre kadar anlayanlar düşünsün, ne diyor bay bay Kemal; Londra'dan 300 milyar dolar getirecekmiş. Sen bir defa hangi görevdesin? Nasıl oluyor da olmayan bir şeyi getiriyorsun? Herhalde bunlar daha önce getirdikleri esrar, eroin vs. bunların bedelini geri döndürme gibi gayreti var. Olmayan bir şey vadedilmez ve gelmez. Ama yalan bunda irtifa kesmemiş. Bu 300 milyar doların hesabını 14 Mayıs'ta sormaya var mıyız? Bu yalanın hesabını sormaya var mıyız?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

" 4 yıldır İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de ne yaptınız? İzmir bir yağmur görmesin; çamur, çukur alıyor başını gidiyor. Bunların üç tanımı var. Eğer CHP'yi tanımak istiyorsanız; çöp, çukur, çamur. İstanbul'a belediye başkanı olduğum zaman İstanbul'u böyle tanıdım. İstanbul'u bu kardeşiniz kurtardı. Bunları bilmeyenlere hatırlatmak şart.

"BUNLARDA YALANDAN BAŞKA BİR ŞEY BULAMAZSINIZ"

Başkent'in havalimanını kim yaptı, biz. Bu yolları kim yaptı? Ankara'daki metroları kim yaptı? İstanbul, İzmir öyle değil mi? Bunlarda yalandan başka bir şey bulamazsınız. Yalanın en önemli mihmandarı kimdi biliyor musunuz; bay bay Kemal. Yalan dersi almak istiyorsanız yazıhanesine müracaat edin. 14 Mayıs'ta benim milletim bunları siyasi mevta yapacak.

"BU FETÖ AVANESİ BAY BAY KEMAL'LE BERABER"

Bu FETÖ avanesi kimlerle beraber, bay bay Kemal'le beraber. Başka kim var; İP var, yavrucuklar var. Önceleri almamışlardı şimdi HDP'yi de aldılar. Sonra Ankara, İstanbul belediye başkanlarını aldılar. 6'ydı, 7'li oldu, 9'lu oldu. Sen onlarla yürü bizim yanımızda millet var. Bizim yanımızda cumhur var. Cumhuru yanına alamayan avucunu yalar.

"CUMHURİYETİMİZLE HESAPLAŞMAK İÇİN YANIP TUTUŞANLAR VAR"

Ankara şimdi yeni bir destan yazmaya hazırlanıyor. Bir tarafta 15 Temmuz ihanetinin rövanşını almak isteyenler var; FETÖ'nün katillerini cezaevinden çıkarıp aranıza gönderme sözü verenler var. Yine aynı tarafta bölücü emellerini gerçekleştirmek için Cumhuriyetimizle hesaplaşmak için yanıp tutuşanlar var.

"YASİN BÖRÜLERİ ŞEHİT EDENLER BUNLAR DEĞİL Mİ?"

Diyarbakır'da Yasin Börüleri şehit edenler bunlar değil mi? Kürt kardeşlerimi sokağa döküp 51 kardeşimin ölümüne sebep olanlar bunlar değil mi? Ne diyorlar; 'Selo'yu çıkaracağız.' Düşünün oradan Öcalan çıkacak, görevi buna verecek. Biz görevde olduğumuz sürece ne Selo çıkabilir ne evlat katili çıkabilir. Cezasını çekecek.

"PKK'NIN SİYASİ UZANTILARIYLA PAZARLIKLARA OTURDULAR"

Bunların gözlerini öyle bir hırs bürümüş ki PKK mensuplarının siyasi uzantılarıyla pazarlıklara oturdular. Bay bay Kemal var, Meral Hanım var, HDP var, Davutoğlusu var, bebecanı var, Ankara Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlarını konuşmak yersiz, onlar da var. Önce Allah'a sonra milletime inanıyorum.

"BAY BAY KEMAL TALİMATI KANDİL'DEN ALIYOR"

Bay bay Kemal sen talimatı nereden alıyorsun; Kandil'den. Kandil ne diyor 'Biz artık bay bay Kemal'i destekliyoruz'. Arkadaşı Kandil baronu olanlardan bu ülkeye fayda olur mu? Dünyanın dört bir yanındaki PKK'lılar, FETÖ'cüler, terör örgütleri tüm güçleriyle 14 Mayıs'ta bay bay Kemal'e destek veriyor. Bölücü terör örgütüyle arasına mesafe koyamayan örgüt yöneticileri bay bay Kemal için oy dileniyor.

KILIÇDAROĞLU'NA ATATÜRK HAVALİMANI TEPKİSİ

Atatürk Havalimanı'nı ABD'li bir gruba vereceklermiş. Türkler, ABD'li şirketin sahibi. Onlarla görüştüm. 'Siz böyle yatırım yapmak isterseniz kapımız açık' dedim. O gün başbakanım, hala gelecekler. Elden gelenle övünülmez. Geç, bu işi. Takmış TEKNOFEST'e onunla ilgili konuşuyor. Bu milletin evlatlarına hiçbir şey yapamazsınız. TEKNOFEST'i, İHA'ları, SİHA'ları, Akıncıları, Kızılelma'yı alamazsınız. Bu millet sizi avucunun içindeki suyla boğar.

"SAĞLIKTA NELER YAPTIĞIMIZI BİLİYORSUNUZ"

Bir SSK'yı idare edemeyen bu zavallıya bu ülke teslim edilebilir mi? Sağlıkta bizim neler yaptığımızı biliyorsunuz. Ankara'da Etlik, Bilkent bunun tüm dediklerine yeter artar. Buralara bir başarı ortaya koyarak geldik. Türkiye'nin genelinde şu anda 20 şehir hastanemiz var. Eğitim-araştırma hastanemizin olmadığı ilimiz yok. Bunu eğitimde başardık, 76 üniversiteyle başladık ama şimdi 208 üniversitemiz var. Bunlar neyi neyle yapacaklar, yapamazlar. Derdi olmayandan bir şey olmaz."