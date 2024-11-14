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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri El Sani'yi resmi törenle karşıladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi resmi törenle karşıladı. Al Sani, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Sani'yi külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Al Sani'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde milli marşlar çalındı.

ASKERLERE TÜRKÇE SESLENDİ

Al Sani, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Al Sani, merdivenlerde Türkiye ve Katar bayrakları önünde tokalaşarak, gazetecilere poz verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Sani daha sonra ikili görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri El Sani'yi resmi törenle karşıladı

Törene, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri El Sani'yi resmi törenle karşıladı
Kaynak: AA / Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAbdullah Kara:

Nereyi satacaklar acaba???

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Haber Yorumlarıdehide:

İşte böyle tüm dünya öğrenecek Türkçeyi. Herkes bize biat edecek çünkü dünya liderimiz var dünyanın kıskandığı

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Haber Yorumlarıisa ercan:

vay bee merhaba dedi he dolar düşebilir bu hareket karşısında

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