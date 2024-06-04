Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu çalışanları için Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında Kurban Bayramı tatilinin kamu çalışanları için 9 gün olduğunu duyurdu. Erdoğan, "Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık." dedi.
Kabine Toplantısı sonrasında kameralar karşısına geçerek konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen Kurban Bayramı tatili süresini açıkladı. Erdoğan, tatilin kamu çalışanları için 9 gün olduğunu duyurdu.
"Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık." diyen Erdoğan "Böylelikle 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...