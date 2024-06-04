Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu çalışanları için Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

Kabine Toplantısı sonrasında kameralar karşısına geçerek konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen Kurban Bayramı tatili süresini açıkladı. Erdoğan, tatilin kamu çalışanları için 9 gün olduğunu duyurdu.

"Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık." diyen Erdoğan "Böylelikle 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

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