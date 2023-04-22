Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta konteyner kent ziyaretinde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Alevi" konusundaki açıklamalarına ilişkin, "Ana muhalefetin başındaki zat, hangi mezhepten olursa olsun, bizi hiç düşündürmez. Saygı duyarız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Alevi" konusundaki açıklamalarına ilişkin, "Ana muhalefetin başındaki zat, hangi mezhepten olursa olsun, bizi hiç düşündürmez. Saygı duyarız. Ama bunu kalkıp istismar vasıtası yapmak, bir mutfak pozisyonu içerisinde bunu anlatmanın ne anlamı var?" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Onikişubat ilçesindeki Hanefi Mahçiçek Stadyumu alanına kurulan Baykar Konteyner Kenti ziyaretinde konuşan Erdoğan, daha önce olduğu gibi kimin ne dediğine değil, milletin ne istediğine ve hangi istikameti gösterdiğine bakacaklarını belirtti.

AK Parti, MHP ve Cumhur İttifakı'nın, LGBT'nin karşısında olduğunu, ailenin kutsiyetine inandıklarını, bu nedenle aile kavramına leke sürdürmeyeceklerini ifade eden Erdoğan, "Varsın onlar LGBT'ci olmaya devam etsinler. CHP'si de olsun, İP'i de olsun, öbür tarafta HDP'si de olsun, kim olursa olsun. Biz kendimize bakacağız. Çünkü milletleri millet yapan güç, ailelerdir ve bu güçlü ailelerin içinde LGBT olmaz." diye konuştu.

Hükümetin yaptığı iyi ve güzel gelişmeleri değersizleştirmek için çırpınan bir kesimin olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İHA, SİHA yaptıklarını, TCG Anadolu gemisini denize indirdiklerini, insansız savaş uçağı Kızılelma'yı gökyüzüne çıkarttıklarını hatırlattı.

Ülkeye güç katacak bu gelişmeler karşısında birilerinin hemen tezvirata başladığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Neymiş, 'Savunma sanayi ürünleri karın mı doyururmuş' diyorlar. Bunların dünyadan haberi yok. Savunma sanayi alanındaki her gelişme, aynı zamanda Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinde attığı yeni bir adımdır. Teknolojide ilerlemek demek, tasarımından üretimine tüm safhalarında gençlerimizin birikimlerinin ve enerjilerinin değerlendirilmesi demektir. Türkiye'nin gençleri tasarladıkça, ürettikçe, katma değer oluşturdukça, milletimizin ve devletimizin kazancı da artacaktır. Başkaları yaptığında hayranlıkla seyrettikleri teknolojik gelişmelerin altında, kendi ülkemizin, kendi insanımızın imzasının olmasından rahatsızlık duyanların gerisindeki haletiruhiyeyi ve silüetleri sizler iyi biliyorsunuz. PKK'sından FETÖ'süne, terör örgütleriyle pazarlık yapınca, elbette bunlardan rahatsız olurlar. Küresel emperyalizmin temsilcisi kurumlara sözler verince, elbette bunlardan rahatsız olurlar. Bu karanlık pazarlıklarını gizlemek için durduk yere etnik köken, mezhep tartışması açıyorlar. Bu ülkede kimse kimseye kökenini, mezhebini sormaz."

Erdoğan, bunların ayrıca yalan ve iftira mahsulü kampanyalar başlattıklarını söyledi.

-"Kıblesi Kabe olmayanın seccadesi de bu şekilde olur"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Alevilikle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar Erdoğan'ın ağzından böyle bir şey duydunuz mu? Ana muhalefetin başındaki zat, hangi mezhepten olursa olsun, bizi hiç düşündürmez. Saygı duyarız. Ama bunu kalkıp istismar vasıtası yapmak, bir mutfak pozisyonu içerisinde bunu anlatmanın ne anlamı var? Seccade nedir, secde nedir bilmeyenlerin, ağızlarından çıkanlardan bihaber olanların seçim öncesi havayı bozmak için başlattıkları bu istismar siyaseti ülkemizde zemin tutmaz. Sen seccadeye ayakkabınla basabilirsin. Kıblesi Kabe olmayanın seccadesi de bu şekilde olur."

Daha önce katıldığı bir programda kendisine seccade hediye edildiğini aktaran Erdoğan, bu seccadeyi 15 Mayıs'ta şükür secdesinde kullanacağını dile getirdi.

"Toplumsal barışın ve kardeşliğin bozulmasına asla izin vermeyeceğiz"

Türkiye fotoğrafının, 85 milyonun bütün renkleriyle ortaya çıkan bir zenginlik olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Ülkemiz siyasetinin, değerlerin istismarıyla yönlendirildiği dönemler geride kaldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ismi arkasına sığınarak bu ülkeye faşizmin en ilkel şeklini dayatanların devri kapanalı çok oldu." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ın sadece depremin değil, geçmişte siyasi ve sosyal fay hatlarında yapılan tahriklerin acısını çeken bir şehir olduğunu söyledi.

Birilerinin tekrar, eski Türkiye'nin diğer tüm hastalıkları gibi bu konuları da kaşımanın, insanları birbirine düşman etmenin peşinde olduğunu ifade eden Erdoğan, toplumsal barışın ve kardeşliğin bozulmasına asla izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

Türkiye'nin 21 yıllık emeğinin mahsulü demokrasi ve kalkınma kazanımlarına el uzatılmasına da göz yummayacaklarını, ülkenin ve milletin geleceğine teminat olan "tek millet, tek bayrak, tek bayrak" şiarıyla hareket edeceklerini dile getiren Erdoğan, böylece bütün oyunların üstesinden geleceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletle birlikte terör örgütlerine karşı büyük bir mücadele verdiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Milletimizle birlikte bu terör örgütlerini Cudi'de, mağaralara gömdük mü? Gabar'da gömdük mü? Tendürek'te gömdük mü? Bestler Deresi'nde gömdük mü? Hiç endişeniz olmasın, bundan sonra da bu terör örgütlerini gömmeye devam edeceğiz. Asıl bunların rahatsızlığı nerden? Şimdi Kandil destek veriyormuş. Hale bak. Kandil'den terörist başları bay bay Kemal'e destek veriyor. 'Biz diyorlar bay bay Kemal'in yanındayız.' Ne kadar güzel, iyi ki bunu söylüyorlar. Benim milletim de bu teröristlerin destek verdiği CHP'ye, İP'e, HDP'ye destek vermeyecektir. Diğerlerini saymaya gerek var mı, yok. Hep birlikte Cumhur İttifakı'nın sapasağlam yanında yer alırsak, dimdik durursak 14 Mayıs inanıyorum ki bizim zaferimizle neticelenecektir. Bu terör örgütleri ve emperyalist kan emici destekli, tek parti faşizmi artığı zihniyeti, hep beraber sandığa gömmeye var mıyız? Maraş'ın her mücadelemizde olduğu gibi 14 Mayıs'ta da en güçlü şekilde bizim yanımızda yer alacağından şüphe etmiyorum."

(Bitti)