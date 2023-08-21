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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul için 1,5 milyon konutun dönüşümünü öngörüyoruz, bunun için boşa harcanacak vakit yok. Hiçbir çalışmayı ağırdan...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul için 1,5 milyon konutun dönüşümünü öngörüyoruz, bunun için boşa harcanacak vakit yok. Hiçbir çalışmayı ağırdan alacak durumumuz yok."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul için 1,5 milyon konutun dönüşümünü öngörüyoruz, bunun için boşa harcanacak vakit yok. Hiçbir çalışmayı ağırdan alacak durumumuz yok."

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel

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