Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, seçimden sonra ilk kez bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyareti sona erdi. Görüşmede yerel seçim ve sivil anayasa çalışmalarında gelinen son nokta değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyareti sona erdi. Bahçeli'nin Beytepe'deki konutunda basına kapalı yapılan görüşme 45 dakika sürdü.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ARACINA KADAR UĞURLADI
Devlet Bahçeli, görüşmenin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, konutun kapısından aracına kadar uğurladı.
SEÇİM SONÇLARI VE ANAYASA ÇALIŞMASI MASAYA YATIRILDI
Görüşmede, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinin sonuçları, sivil anayasa çalışmalarında gelinen son nokta değerlendirildi. Erdoğan ile Bahçeli, Meclis çalışmalarının yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri de görüştü. Gazze'deki son durum da ele alındı. İkili son görüşmesini 11 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirmişti.
BAHÇELİ'DEN "İYİYİM" MESAJI
Erdoğan'ı uğurladıktan sonra basın mensuplarının yanına gelen MHP Lideri Devlet Bahçeli, gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Gazetecilerin, sağlık durumunu sorması üzerine Bahçeli, "İyiyim" yanıtını verdi.