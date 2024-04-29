Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, seçimden sonra ilk kez bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyareti sona erdi. Bahçeli'nin Beytepe'deki konutunda basına kapalı yapılan görüşme 45 dakika sürdü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ARACINA KADAR UĞURLADI

Devlet Bahçeli, görüşmenin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, konutun kapısından aracına kadar uğurladı.

SEÇİM SONÇLARI VE ANAYASA ÇALIŞMASI MASAYA YATIRILDI

Görüşmede, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinin sonuçları, sivil anayasa çalışmalarında gelinen son nokta değerlendirildi. Erdoğan ile Bahçeli, Meclis çalışmalarının yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri de görüştü. Gazze'deki son durum da ele alındı. İkili son görüşmesini 11 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirmişti.

BAHÇELİ'DEN "İYİYİM" MESAJI

Erdoğan'ı uğurladıktan sonra basın mensuplarının yanına gelen MHP Lideri Devlet Bahçeli, gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Gazetecilerin, sağlık durumunu sorması üzerine Bahçeli, "İyiyim" yanıtını verdi.