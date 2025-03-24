Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç Kimsenin Yarınlarımızın Güvencesi Olan Gençlerimizin Hayallerini Çalmasına, Umutlarını Karartmasına İzin Vermeyeceğiz

(ANKARA) - Gençlerin siyasete ve marjinal gruplara alet edilmemesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nasıl ki FETÖ'ye, terör örgütlerine, bilumum marjinal yapılara kaptıracak evladımız yoksa siyaset tüccarlarının ihtiraslarına kurban edeceğimiz tek bir gencimiz de yoktur. Gözünü hız, rant ve para bürümüş olanların oyunlarının farkındayız. Bazı gençlerin heyecanının arkasına saklanan korkakların yaptıkları ucuz hesapların elbette bilincindeyiz. Geçmişte milletimize çok büyük acılar yaşatmış bu kirli tezgaha kesinlikle düşmeyeceğiz. Allah'ın izniyle hiç kimsenin yarınlarımızın güvencesi olan gençlerimizin hayallerini çalmasına, umutlarını karartmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Eğitim Ailesi ile İftar Programı"nda eğitim alanındaki gelişmeleri değerlendirdi. Konuşmasında gençlerin önemine vurgu yapan Erdoğan şunları söyledi:

"Kıymetli öğretmenlerimiz, değerli misafirler, şurası bir hakikattir ki her millet kendi özüyle, kendi cevheriyle yol alır. Milletler eğitim başta olmak üzere medeniyet yolundaki azim ve ilhamını kendi tarihinden, kendi değerlerinden tevarüs eder. Merhum Sezai Karakoç bu hususu şu cümlelerle ifade etmiştir, 'ilhamımız kendi medeniyet ve kültürümüzün içindeki ilhamdır. Terk edilmiş hazinemizde arayalım kaybettiğimiz altın ilham anahtarını.' Evet altın ilham anahtarını kendi hazinemizde arayan nitelikli bilinçli ve erdemli nesiller yetiştirmek siz hocalarımızla birlikte hepimizin en önemli önceliğidir. Son iki asırdır bu milleti köklerinden koparmak, kendi değerlerinden uzaklaştırmak isteyen kültür emperyalizmine geçit vermemek bizlerin asli sorumluluğudur. Çağı yalnızca kuşatmakla kalmayıp onun ötesine geçen bilgiyi, hikmetle, faziletle, basiretle, ferasetle bir araya getiren yeni kuşaklar Allah'ın izniyle bu milletin istikbalinin en güçlü teminatıdır.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimizle işte bu meziyetlerle donanmış, bu değerlerle yoğrulmuş bu ülkeyi çok daha ileri noktalara taşıma iradesine sahip gençlerin yetişmesini hedefliyoruz. Geçmişin tek tipleştirici köküne tarihine uzak modellerinden çok çektik. Her bir öğrencinin eğilim ve yeteneklerinin göz önüne alındığı şartlara özel tasarlanmış, çağdaş bir eğitim anlayışıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Son 23 yılda birçok alanda yaptığımız sessiz devrimi eğitim sahasında da gerçekleştirdik. Altyapısından teknik imkanlarına eğitim kurumlarımızı tüm unsurlarıyla Avrupa standartlarına eriştirdik. Sınıflardaki öğrenci mevcudunu ilköğretimde 23, ortaöğretimde 22'ye düşürerek ideal bir seviyeye indirdik. Müfredatta yaptığımız reformları fiziki yatırımlarla güçlendirdik. 360 binin üzerinde derslik inşa ederek toplam derslik sayımızı 735 bine çıkardık. Öğrencilerimizin ders araç gereçlerine erişimi en üst düzeydedir.

Modern eğitim, bilişim sistemiyle çocuklarımız eğitim materyallerine kolaylıkla ulaşıyor. Yine iktidarlarımız döneminde 800 binin üzerinde öğretmen ataması yaparak öğretmen başına düşen öğrenci sayısını çok iyi bir düzeye getirdik. Mesleki gelişimlerinde öğretmenlerimize destek olmak ve eğitim kadromuzun özlük haklarını iyileştirmek amacıyla Öğretmenlik Meslek Kanununu hayata geçirdik.

Dört milyara yakın ders kitabını ücretsiz dağıtarak eğitimde fırsat eşitliğinin önündeki birçok engeli ortadan kaldırdık. Burada tek tek saymaya kalksak saatlerimizi alacak daha nice hizmet ve yeniliğe imza attık. Çağın ihtiyaçları değiştikçe biz de kendimizi buna göre uyarlıyoruz. Geriden gelen değil evlatlarımızı yarının dünyasına hazırlayacak bir vizyonla hareket ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız eğitim alanındaki çalışmalarımızı bundan sonra da geniş bir perspektiften değerlendirecektir. Eğitimde attığımız güçlü adım siz değerli öğretmenlerimizle birlikte Türkiye yüzyılında da inşallah çok daha dirayetli şekilde sürdüreceğiz. Sizlerin şahsında tüm öğretmenlerimize katkıları, emekleri, özverili çalışmaları için şimdiden teşekkür ediyorum.

Değerli hocalarım hiçbir medeniyet yoktur ki asırlara yayılan fetihlerini ilim adamlarıyla, eğitim kurumlarıyla, bilimsel çalışmalarla desteklememiş olsun. Bizim medeniyetimizde Selçuklular'dan Osmanlı'ya bir yandan destan niteliğinde zaferlere imza atarken diğer yandan devrin en büyük en seçkin eğitim kurumlarını ihdas etmiştir. Nizami Medreseleri, Fatih Medreseleri ve daha nice ilim yuvası, çağ açıp çağ kapayan büyük fetihlerle yükselmişlerdir. Ali Kuşçu'dan, İbni Sina'ya kadar kendi coğrafyalarının yanı sıra batı medeniyetinin de gelişimine öncülük etmiş yüzlerce mütefekkir milletimize yeni ufuklar çizmiş, ilim perspektifine derinlik kazandırmıştır. Bilim yapmadan, sağlam bir eğitim sistemi kurmadan, kalemi kılıçtan üstün tutmadan kökleşemez, kalıcı hale gelemez, insanlık için cazibe merkezi oluşturamazsınız.

Erdem'le teknolojiyi, irfanla yapay zekayı bir araya getiremezseniz asla yeni yollar açamazsınız. Burayı özellikle dikkatlerinize getiriyorum. Eğitim başkaları tarafından üretilen bilgi olduğu gibi almak yani fikir ithalatı yapmak değildir. Tam tersine eğitim kendi sesini bulmak kendi eserini ortaya koymak, kendi müktesebatını oluşturmaktır. Eğitim, özüne ve değerlerine sadık kalarak tekamül edebilmektir. Yerinde sayanlar değil belli bir yol haritasıyla yürüyenler hedefe ulaşabilir. İşte biz de bunun çabasındayız. Evrenseli ıskalamadan kendi kavramlarımızla düşünebilmeliyiz. Ancak kendi kelimelerimizle tefekkür ettiğimiz kendi zihin dünyamızla ürettiğimiz takdirde yeni sözler söyleyebilir, medeniyetimize ve dünyaya yeni değerler kazandırabiliriz.

Bakınız, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u yeni toplar döktürerek, yeni teknikler geliştirerek, yeni yöntemler tatbik ederek fethetti. Biz de kültür emperyalizmi karşısında bunu yapmalıyız. Her birinizden şunu asla unutmamanızı rica ediyorum. Sizler Türkiye'nin çok kritik bir eşikte tarihinin en önemli atılımını yapmaya hazırlandığı bir dönemin arefesinde son derece mühim bir vazife üstleniyorsunuz. Bilhassa nüfus artış hızımızın alarm verdiği şu günlerde genç zihinlerimizi bir kuyumcu titizliğiyle işlememiz elinizdeki cevherleri iyi değerlendirip birer pırlantaya dönüştürmeniz geleceğimiz adına büyük önem arz ediyor. Bu dirayeti, bu kararlılığı, bu vizyonu evlatlarımıza sunmanız, Türkiye'nin önündeki bir asırlık yeni yolun kilometre taşları olacaktır. İnanıyorum ki her biriniz bu hassasiyetle hem ülkemize hem de insanlığa önemli katkılar yapacak yüz binlerce genç yetiştireceksiniz.

Kıymetli misafirler sevgili öğrenciler burada şunu da açık yüreklilikle söylemek istiyorum. Görüyoruz ki zaman zaman gençlerimiz çocuklarımız hiç hak etmedikleri eleştirilere maruz kalabiliyor. Her kuşak bir sonraki neslin sadece farklılıklarına odaklanıyor. Eksiklerine, hatalarına büyüteçle bakarak hakkaniyetli tespit yapmakta zorlanıyor. Gençlere yönelik karamsar yaklaşımları doğru bulmuyorum. Açıkçası ben yeni nesillerden gençlerimizden çok ama çok ümitvarım. Okumaya, araştırmaya kendilerini yetiştirmeye özen gösteren şuurlu bir gençlik adeta fırtına gibi esiyor. Dünyayı takip eden, eğitimi önemseyen, alanında en iyisi olmak için çalışan başarılarıyla göğsümüzü kabartan Teknofest neslinin 'Elhamdülillah' gümbür gümbür geldiğini görüyoruz. Bu gençleri gördükçe de Türkiye'nin geleceğinin çok daha aydınlık çok daha müreffeh olacağından hiç şüphe duymuyorum. Biz de ne yapıyorsak bu gençliğin önünü açmak için yapıyoruz. Tüm mücadelemiz işte bu gençlerin hayallerini gerçekleştirebileceği bir Türkiye'nin inşası içindir.

Şunun da altını çizmek durumundayım. Nasıl ki FETÖ'ya, terör örgütlerine, bilumum marjinal yapılara kaptıracak evladımız yoksa siyaset tüccarlarının ihtiraslarına kurban edeceğimiz tek bir gencimiz de yoktur. Gözünü hız, rant ve para bürümüş olanların oyunlarının farkındayız. Bazı gençlerin heyecanının arkasına saklanan korkakların yaptıkları ucuz hesapların elbette bilincindeyiz. Geçmişte milletimize çok büyük acılar yaşatmış bu kirli tezgaha kesinlikle düşmeyeceğiz. Allah'ın izniyle hiç kimsenin yarınlarımızın güvencesi olan gençlerimizin hayallerini çalmasına, umutlarını karartmasına izin vermeyeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum Soframızı şereflendirdiğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum."