Cumhurbaşkanı Erdoğan, GSB yurdu öğrencileri, sporcular ve gençlerle iftar programında konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gençlerimizin huzurla, güvenle yaşayabileceği küresel güç Türkiye için ilk günkü heyecanla, ilk günkü aşkla çalışmaya, son nefesimize kadar bu uğurda koşturmaya, Rabbim imkan verdikçe milletimizin emrinde ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurdu öğrencileri, sporcular ve gençler için düzenlenen iftar programına katıldı.

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftara katılanların şahsında yüreği umut dolu, kalbi Türkiye için çarpan tüm gençlere selam ve sevgilerini gönderdiğini, ramazan vesilesiyle gençlerle beraber olmanın ve onlarla aynı sofrayı paylaşmanın heyecanı ve bahtiyarlığı içinde olduğunu söyledi.

Ramazanın ülke, millet ve İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesi dileğinde bulunan Erdoğan, Ramazan-ı Şerif'in barışa, huzura vesile olmasını temenni etti.

Tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin Cenabıhak katında kabul olması niyazında bulunan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ecdadımızın bir şefkat ve adalet medeniyeti inşa ettiği bu topraklarda ramazanın zengin manevi atmosferi bu yıl maşallah bir başka yaşanıyor. İnsanlarımız arasındaki mesafeler daralıyor. Halkımız birbiriyle daha fazla kaynaşıyor, kucaklaşıyor. Yaralar el birliğiyle sarılırken, ihtiyaç sahiplerine daha fazla el uzatılıyor. Bu çalışmaların birçoğunda hamdolsun gençlerimiz öncü rol oynuyor. Yoksulun, ihtiyaç sahibinin, kimsesizin daha çok hatırlandığı bu mübarek günleri gençlerimizin çok farklı şekilde ruhuna ve manasına uygun şekilde idrak ettiklerini görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizlerin nezdinde tüm gençlerimizi tebrik ediyor, Allah kendilerinden razı olsun diyorum."

"Girdiğimiz her zorlu mücadelede yanımda hep gençler vardı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarım asrı bulan siyasi hayatı boyunca daima gençlerle yol yürüdüğünü, gençlerle dava ve mücadele arkadaşlığı yapmaya önem ve değer verdiğini belirterek, bir siyasetçi olarak bundan onur duyduğunu söyledi.

Gençlerin coşkusu, enerjisi, dinamizmi ve samimi desteğinin, siyasi mücadelelerinin her döneminde en büyük motivasyon kaynakları olduğunu vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm imkansızlıklara rağmen kazandığımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yanımızda en çok gençler vardı. Okuduğumuz bir şiirden dolayı Pınarhisar Cezaevine girerken bizi yolcu eden insan selinin arasında en çok gençler vardı. 14 Ağustos 2001'de milletin umudu olarak AK Parti'mizi kurduğumuzda yanımızda en fazla gençler vardı. 3 Kasım 2002'den itibaren sadece seçimlerde değil, girdiğimiz her zorlu mücadelede de yanımda hep gençler vardı. Sizlerle nice engelleri birlikte aştık. Nice badireleri birlikte atlattık. Nice saldırıları birlikte püskürttük. Nice hayali birlikte gerçeğe dönüştürdük. Ekonomiden ticarete, turizmden spora, eğitimden hak ve özgürlüklere Türkiye'ye tarihinin en büyük atılımlarını sizlerle birlikte yaşattık. Kalp kalbe verdik. Tek yürek, tek bilek olduk ve Türkiye'yi siz gençlerimizle birlikte işte bugünlere getirdik. Şahsım için bu anlamlı günde bize yol ve mücadele arkadaşlığı yapan tüm gençlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum."

"Gözlerinizde parlayan umut ışıkları gücümüzü ve şevkimizi artırıyor"

Ömer Hayyam'ın "Ömrümüzden bir gün daha geldi geçti. Derede akan su, ovada esen yel gibi. İki gün var ki dünyada, bence ha var ha yok. Daha gelmemiş gün bir, geçmiş gün iki." dizelerini okuyan Erdoğan, şunları söyledi:

"Karşımdaki şu güzel topluluğa baktığımda geride şanla, şerefle ve eserle hizmet dolu müstesna bir mirası, önümüzde ise ülkemizin parlak yarınlarını görüyor. Türkiye Yüzyılı'nın müjdesini görüyor ve Rabbime sonsuz hamdediyorum. Gözlerinizde parlayan umut ışıkları gücümüzü ve şevkimizi artırıyor. Hep söylediğim gibi bizim tek bir gayemiz var. O da 'Baki kalan bu kubbede hoş bir sada imiş' meğer. Geride hayır ve şükranla yad edilecek eserler bırakabilmek. Siz gençlerimizin huzurla, güvenle yaşayabileceği küresel güç Türkiye için ilk günkü heyecanla, ilk günkü aşkla çalışmaya, son nefesimize kadar bu uğurda koşturmaya, Rabbim imkan verdikçe milletimizin emrinde ve hizmetinde olmaya inşallah devam edeceğiz."

"Savunma sanayimizde çalışan gençlerle mülaki oldukça göğsüm kabarıyor"

Türkiye'nin son yıllarda pek çok ülkenin gıptayla takip ettiği büyük bir atılımı gerçekleştirmeye devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, savunma sanayisinden turizme, eğitimden ticarete, sağlıktan teknolojiye kadar hemen her alanda Türkiye'de tarihi bir dönüşümün yaşandığına dikkati çekti.

Erdoğan, Türkiye'nin maziden aldığı ilham ve cesaretle istikbalini inşa ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Vatan savunmasında olduğu kadar Türkiye'nin kalkınmasında, ekonomik olarak ilerlemesinde daha müreffeh, daha itibarlı bir ülke olmasında siz gençlerimiz çok önemli paya sahip. İHA ve SiHA'lardan uzay çalışmalarına, yapay zekadan büyük teknoloji girişimlerine, ülkemizin elde ettiği her kazanımda bu topraklarda yetişen genç mühendislerin, genç araştırmacıların girişimcilerin alın teri var. Savunma sanayimizdeki 3 bin 500'ü aşkın firmada çalışan, emek veren, ter döken gençlerle mülaki oldukça inanın göğsüm kabarıyor. Aynı şekilde, sporun farklı dallarında bayrağımızı gururla göndere çektiren, İstiklal Marşı'mızı tüm dünyada gururla dinleten bu ülkenin gençleri, TEKNOFEST gençliği, azmini, inancını ve heyecanını kırmayı amaçlayan türlü kirli kampanyalara rağmen inşallah gürül gürül yatağında akıyor."

"Spor altyapısına çok ciddi yatırımlar yaptık"

Enerji ve potansiyellerini en üst seviyede kullanabilmeleri için daima gençlerin destekçisi olduklarını dile getiren Erdoğan, şu bilgileri paylaştı:

"Gençlik merkezlerimizi bu amaçla ülkemiz geneline yaygınlaştırdık. Göreve geldiğimizde Gençlik Merkezlerimizin sayısı 9'du. Bugün bu sayı 570'e ulaştı. Yükseköğretimde 132 yeni üniversite açarak toplam üniversite sayımızı 208'e çıkardık. Yükseköğrenim yurtlarımızın sayısını 190'dan aldık, 875'e yükselttik. 1 milyon yatak kapasitesine sahip konforlu, güvenli ve modern yurtlarımızı öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Genç arkadaşlarımızın siyasette ve ülkenin kaderine yön veren karar alma mekanizmalarında hak ettikleri şekilde temsil edilmesi için seçilme yaşını önce 30'dan 25'e ardından 18'e düşürdük. Ülkemizin spor altyapısına çok ciddi yatırımlar yaptık. 81 ilimizin tamamına modern stadyumlar, kapalı spor salonları, yüzme havuzları, atletizm pistleri inşa ettik. Toplam spor tesisi sayımız 1575'ten bugün 4 bin 562'ye yükseldi. Katıldığımız olimpiyatlarda elde ettiğimiz derecelerle tarihimizin en fazla madalya sayısına ulaştık. Kadın sporcuların katılımını özellikle teşvik ettik ve milli takımlardaki kadın sporcu oranını yüzde 45'in üzerine çıkardık. Yani eğitim, siyaset, spor, sanayi, teknoloji dahil her alanda siz gençlerin yanında olmaya, sizin önünüze açmaya çalıştık ve çalışıyoruz. Bu vesileyle farklı branşlarda ülkemize getirdikleri madalyalarla kıvanç kaynağımız olan tüm sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyor, her birinize teşekkür ediyorum."

"Yeni Türkiye, Büyük ve Güçlü Türkiye sizlerin omuzlarında yükselecek"

Fikir adamı merhum Nurettin Topçu'nun "Beklenen gençlik" yazısında gençleri tarif ettiği, "Gençlik, geleceğin tohumudur. Bu tohumun özüne bakarak yarınımızı keşfetmek müşkil olmayacaktır." ifadelerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gençler hem geleceğin tohumu, hem de yarınlarımızın teminatıdır. Siz bu milletin istikbalisiniz, bu ülkeyi yarın sizler yöneteceksiniz. Yeni Türkiye, büyük ve güçlü Türkiye sizlerin omuzlarında yükselecek. Her biriniz farklı alanlarda çok önemli sorumluluklar üstlenecek, önemli görevlere geleceksiniz. İnanıyorum ki, her biriniz aşkla, heyecanla, tutkuyla, cennet vatanımıza hizmet edeceksin. Bizden devralacağınız bayrağı inşallah daha yukarılara taşıyacaksınız. Türkiye'nin gençleri olarak birlik içinde, sevgiyle, kardeşlikle, muhabbetle, dostlukla bu ülkenin geleceğini sizler kuracaksınız."

Şunu lütfen hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın sevgili gençler, Türkiye Cumhuriyeti sizin öz yurdunuzdur. Her karışında bir yiğidin yattığı bu ülke sizin öz vatanınızdır. Sizler hepiniz, her biriniz bu milletin özbeöz evlatlarısınız. Ne size ne de bu ülkenin 86 milyon vatandaşına artık kendini milletten üstün gören hiç kimse üvey evlat muamelesi, parya muamelesi, yapamaz. Hiç kimse kendi topraklarınızda, kendi öz yurdunuzda, kılık kıyafetinizden, inancınızdan, siyasi görüşünüzden dolayı size parmak sallayamaz. Eski Türkiye'nin imtiyazlılarının, çatışma ve gerilimden beslenenlerin aranıza nifak sokmasına lütfen müsaade etmeyin. Siyasette tek sermayesi felaket tellallığı olan kifayetsizlerin hayallerinizle aranıza girmesine lütfen izin vermeyin."

Gençlerden ülke, millet ve milletin kadim ve köklü değerlerine sahip çıkmasını isteyen Erdoğan, "Sizlerden, çok çetin mücadeleler neticesinde elde ettiğimiz, ülkemizin 23 yıllık kazanımlarını koruyup kollamanızı rica ediyorum. Sizden, size emanet edilen Türkiye'yi daha yüksek seviyelere çıkarmanızı özellikle istirham ediyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak sizlere güveniyorum. Cenabıallah yar ve yardımcınız olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda telefon açarak, mesaj yayımlayarak, çiçek göndererek veya bizzat ziyaret ederek doğum gününü kutlayan devlet ve hükümet başkanlarına, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere siyasi partilerin genel başkanlarına, milletvekillerine ve bilhassa dualarını esirgemeyen tüm vatandaşlara şükranlarını sunduğunu belirtti.