Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze konusunda umutlandıran sözler: Artık ateşkes için 'anbean' diyorlar

Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ile Hamas arasında ateşkesin her an gerçekleşebileceğini belirterek "Ama bütün mesele Netanyahu'nun tavırları. İsrail bu caniliği, bu vahşeti daha fazla sürdürmemeli" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Hollanda Milli Takımı arasında oynanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesini izlemek için gittiği Berlin'den İstanbul'a dönüşte gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BÜTÜN MESELE NETANYAHU'NUN TAVIRLARI"

Erdoğan, Gazze'de yaşanan son gelişmelerle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Gazze konusunda iki üç gündür ciddi manada olumlu bazı gelişmeler var. MOSSAD'ın başındaki şahsın Doha'da Hamas yetkilileriyle yaptığı görüşmeler söz konusu. Görüşmelerde daimi ateşkesi öngören bazı olumlu adımlar atıldı. Artık ateşkes için "anbean" diyorlar. Yani anbean oradan isabetli bir haber gelebilir. Ama bütün mesele Netanyahu'nun tavırları. İsrail bu caniliği, bu vahşeti daha fazla sürdürmemeli. İsrail bu katliamları devam ettirmek noktasında ayak diremeyi artık bırakmalı ve bu insanlık dışı saldırıları sonlandırmalıdır.

"KENDİLERİNİ RAHATLATMAK İÇİN LÜBNAN'I TEHDİT EDİYORLAR"

Bu konuda uluslararası toplumun ve özellikle Batılı ülkelerin İsrail'e yönelik baskılarını artırması şarttır. Bugüne kadar saldırıda direten, katliamları sürdüren İsrail'dir. İnsan haklarını ve uluslararası hukuku ayaklar altına alan İsrail'dir. Şimdi kalkmış çatışmaları bölgeye yaymak, kendilerini rahatlatmak için Lübnan'ı tehdit ediyorlar. İsrail çatışmaları bölgeye yayma niyetinden vazgeçmelidir. ABD başta olmak üzere Batılı ülkeler, bu noktada İsrail'e verdikleri destekten vazgeçmelidir. Türkiye, ilk andan itibaren barıştan yana olmuştur. Türkiye bu çatışmaların sona ermesi gerektiğini, 1967 sınırlarında iki devletli çözümün kalıcı barışı sağlayacağını en yüksek sesle dile getiren ülkedir."

NE OLMUŞTU?

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Mossad Direktörü David Barnea'nın Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası önerisini görüşmek için Katar'ın başkenti Doha'ya gidip dönmesinin ardından, gelecek hafta yeniden İsrailli müzakere ekibini göndermeyi kabul ettiği duyurulmuştu. İsrail medyasında yer alan haberlerde, taraflar arasında anlaşmanın birkaç hafta alabileceği belirtilmişti.

Mossad'dan 3 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada, esir takası müzakerelerinde arabuluculuk yapan tarafların, Hamas'ın ateşkes teklifine verdiği yanıtı İsrailli müzakere ekibine ilettiği kaydedilmişti.

Netanyahu, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası anlaşmasına varılması için yapılacak müzakerelere İsrail'den bir heyet göndermeyi kararlaştırdığını bildirmişti.