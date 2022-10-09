Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonlarca çalışanı heyecanlandıran sözler: Derdimiz Aralık ayında asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA 5. Olağan Genel Kurul ve 6. Gençlik Buluşması'nda yaptığı konuşmada milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı hakkında da konuştu. Aralık ayını işaret eden Erdoğan, "Derdimiz şu an itibariyle inşallah aralık ayındaki yapılacak olan yeni değerlendirmelerle de asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Olağan Genel Kurul ve 6. Gençlik Buluşması'na katıldı. Sinan Erdem Spor Salonu'na sığmayan gençlere, dışarıda seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, artan enflasyon ve azalan alım gücü karşısında milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret artışı hakkında da konuştu

"DERDİMİZ ARALIK'TA ASGARİ ÜCRETİ EN UYGUN RAKAMA ÇIKARMAK"

Aralık ayına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Derdimiz şu an itibariyle inşallah aralık ayındaki yapılacak olan yeni değerlendirmelerle de asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

"Rusya Ukrayna arasındaki savaşta arabulucu rolünü oynayan ülke hangi ülke? Türkiye. Türkiye tüm bu olaylar karşısında yıprandı mı? Tam aksine, şu anda Avrupa'da herkes tutuşmuş vaziyette. Acaba bu kış nasıl geçecek. Biz bütün hazırlıklarımızı yaptık.

"DERDİMİZ DOĞAL GAZI EN UCUZ NASIL ULAŞTIRIRIZ?"

Bütün hazırlıklarımızla beraber, milletimize doğalgazı da kömürü de hazırlamış vaziyetteyiz. Derdimiz şu anda daha uygun fiyatlarla vatandaşımıza doğalgazı nasıl ulaştıracağız. Bunun gayreti içerisindeyiz. AK Parti iktidarı zulme rıza göstermez. Zulmedilmesini asla istemez.

"BİZ KIRTASİYEDE KİTAP BULAMAZDIK"

Gençler, okullar açılırken sıraların üzerinde kitaplarınızı buldunuz mu? Yardımcı kitapları buldunuz mu? Bu sıralardan biz de geldik geçtik. Biz kırtasiye dükkanlarında kitap bulamazdık, defter bulamazdık. Biz bu derdi çektik bizim evlatlarımız çekmesin dedik" ifadelerini kullandı.