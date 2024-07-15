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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz

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'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Milletimizin çıplak elleriyle tanklara ve ölüm kusan silahlara karşı verdiği destansı mücadeleyi büyük bir iftiharla hatırlıyoruz. 15 Temmuz'a 'tiyatro' diyenleri kıyamete kadar affetmeyeceğiz" dedi. Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra alandan yükselen "Yuhalama" sesleri dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin 8. yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bulunan '15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu. Edilen duaların ardından alana geçen Erdoğan, burada toplanan kalabalığa hitap etti.

"ONLARI KIYAMETE KADAR AFFETMEYECEĞİZ"

Konuşmasında "Milletimizin çıplak elleriyle tanklara ve ölüm kusan silahlara karşı verdiği destansı mücadeleyi büyük bir iftiharla hatırlıyoruz" diyen Erdoğan, "15 Temmuz'a 'oyun' diyenleri, 'tiyatro' diyenleri, utanmadan 'danışıklı dövüş' diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz. Bu millet istiklaline dokunan her oyunu nasıl bozmuşsa bozmaya devam edecektir. Şehitlerimizi unutmadığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz

ALANDAKİLER "TİYATRO" DİYENLERİ YUHALADI

Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra alanda toplanan kalabalığın hep bir ağızdan 15 Temmuz'a "tiyatro" diyenleri yuhalaması dikkatlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz

"SADECE KÖPRÜ ÜZERİNDE..."

Açıklamasının devamında karanlık gecede sadece köprü üzerinde 34 vatan evladının şehit verildiğini vurgulayan Erdoğan, "Meydanlara koşan herkese bugün bir kez daha teşekkür ediyorum. 15 Temmuz gecesi milletin iradesinin adeta şaha kalktığı tam anlamıyla gerçek bir kahramanlık hikayesi yazıldığı yerlerin en başında hemen ileride bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geliyor. Kalkışmanın başladığı yer olan köprüde darbeci alçaklar gece boyunca sabaha kadar kan dökmeye, masumları katletmeye devam ettiler. Sadece köprü üzerinde 2'si polis olmak üzere toplam 34 vatan evladını şehit verdik" ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Recep Tayyip Erdoğan Demokrasi 15 Temmuz Politika Güncel Haberler

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