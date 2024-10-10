Cumhurbaşkanı Erdoğan, cesedi ormanda bulunan Pelin'in ailesiyle telefonda görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 17 Eylül'de çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan ve eski komşusu Ali Uysal (37) tarafından öldürülüp, cesedinin Uşak'ın Eşme ilçesinde ormana gömüldüğü ortaya çıkan Pelin Karaca'nın (21) annesi Nihal Karaca ve babası Nuh Karaca'yla telefonda konuşarak başsağlığı diledi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan Pelin Karaca, 17 Eylül'de 'Çarşıya gidiyorum' diyerek evinden ayrıldı. Bir süre sonra Karaca eve dönmeyince endişelenen ailesi, durumu polise bildirdi. İhbar sonrasında, ilçenin dört bir yanında arama çalışması başlatıldı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, konuya ilişkin Karaca'nın sevgilisi olduğu ileri sürülen Ali Uysal'ı gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan Uysal, ifadesinde Pelin Karaca'yı öldürdüğünü ve Uşak'ın Eşme ilçesindeki ormana gömdüğünü itiraf etti. Uysal'ın ifadesi doğrultusunda harekete geçen ekipler, önceki gün Eşme'ye gitti. Polis, ormanda Uysal'ın gösterdiği yerde toprağa gömülü Karaca'nın cansız bedenini buldu. Karaca'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Pelin Karaca'yı öldürdüğünü itiraf eden ve eski komşusu olduğu öğrenilen Uysal, polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Uysal, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AİLEYE BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİNİ İLETTİ

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Karaca'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Keşir'e AK Parti Kadın Kolları MYK üyesi Fatma Ataseven, İzmir, Aydın, Manisa kadın kolları başkanları, Manisa AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Fedai Kozan ve partililer eşlik etti. Ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pelin Karaca'nın annesi Nihal Karaca ve babası Nuh Karaca ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle bütün ailenin başı sağ olsun, Pelin kızımız ile ilgili aldığımız haber bizleri yürekten dağladı. Allah kendilerine sabırlar versin. Rabb'im yar ve yardımcıları olsun. Bizler de hukuken üzerimize düşen görev neyse tüm bunların üzerine devlet olarak gidiyoruz, gitmeye devam edeceğiz" dedi.

'AİLENİN YANINDA OLMAK İÇİN BURADAYIZ'

Ayşe Keşir de "Manisa-Alaşehir'de Pelin kızımızın ailesini ziyaret ettik. Her şeyden önce çok üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum. Uzun süredir kayıptı. Kayıp olduğu süreçte de vekillerimizin olaydan haberdar olduğunu ve kayıp arama sürecinde de bizzat takip ettiklerini biliyorum. Keşke kendisine canlı bir şekilde ulaşsaydık. Ama ne yazık ki kötü haberi aldık. Şu an adli tıpta işlemler devam ediyor. Biz de ailenin yanında olmak için buradayız. Zanlı yakalandı. Hukuki olarak son yıllarda özellikle kadına karşı işlenen suçlarda cezaları iki kat artırmıştık. Cumhurbaşkanımız meclis kürsüsündeki konuşmasında cezaların daha da caydırıcı olmasıyla ilgili 22-23 yıldır verdiğimiz mücadeleyi ifade etti. Bir tek kadının canının yanmaması, bir tek annenin gözyaşı dökmemesi ilgili ne gerekiyorsa, özellikle kısa süreli cezaların ağırlaştırılmış olmasıyla ilgili MYK toplantısında da talimatlar oldu ve çalışmalar başladı" ifadelerini kullandı.

Anne Nihal Karaca ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Kızımın en büyük hayali sizinle görüşmekti, Alaşehir'e gelin, evime de misafir olun" dedi.