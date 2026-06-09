Real Madrid'de Arbeloa ile yollar ayrıldı
La Liga ekibi Real Madrid, Teknik Direktör Alvaro Arbeloa ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Jose Mourinho ile anlaşmaya varan İspanya La Liga ekibi Real Madrid, teknik direktör Alvaro Arbeloa ile yollarını ayırdığını duyurdu.
KARŞILIKLI OLARAK YOLLAR AYRILDI
Eflatun-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre; 43 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı Arbeloa ile karşılıklı anlaşarak yollar resmen ayrıldı.
REAL MADRID PERFORMANSI
Arbeloa, Xabi Alonso'nun ardından 2025-2026 sezonunda göreve geldiği Real Madrid ile tüm kulvarlarda çıktığı 28 maçta 18 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.
GÖREVE MOURINHO GELİYOR
Real Madrid'de yeniden başkan seçilen Florentino Perez, teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'nun getirileceğini açıklamıştı.