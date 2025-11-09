Haberler

Erdoğan tartışmalara noktayı koydu: Bahçeli ile aramızda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil

Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin Cumhur İttifakı'nda çatlak iddialarına yönelik sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bahçeli ile aramızda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Malum pazartesi günü 10 Kasım Ankara'dayız. Döner dönmez de irtibatlarımızı kurar, adımı atarız" dedi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bu hafta Ankara'da görüşme planladığını açıkladı.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel hakkında açılan davada 200 bin lira tazminat kazanıldığını ve yeni bir 500 bin liralık dava açıldığını belirtti.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin dilini ve muhalefet alışkanlıklarını eleştirerek bu seviyeye inmeyeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Gazetecilerin Cumhur İttifakı'na ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmelerin her an olabileceğini belirtti. Erdoğan "Tarih vermeyeyim ama bu hafta inşallah Ankara'ya dönüşümüzle birlikte Sayın Genel Başkan ile irtibatları kurup randevulaşmamız halinde, ya ben kendilerine bir ziyaret yaparım ya da kendilerini davet ederim. Onların bizi ziyaretini temin ederiz. Aramızda zaten herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Malum pazartesi günü 10 Kasım Ankara'dayız. Döner dönmez de irtibatlarımızı kurar, adımı atarız" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'E SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'in son dönemdeki sert, tehdit ve hakaret içeren söylemlerine ilişkin olarak da görüşlerini paylaştı. Erdoğan, "Biliyorsunuz bizde güzel bir söz var: 'Testinin içinde ne varsa dışarıya o sızar.' Özgür Özel'in yaptığına karşı açtığımız davayı herhalde duydunuz. Şu anda dava açıldı. Avukatlarım da sağ olsun işlerini iyi takip ediyorlar. En son yine bu ara bir 200 bin lira davadan tazminat kazanmıştık. O da yerini bulacak. O da vakıflara gidecek. İnşallah bu 500 bini de kazanırsak çok daha güzel olur. Yorulmadan, usanmadan bu davaları kazanmak hakikaten isabetli oluyor" dedi.

"CHP'NİN ÇEKMEYE ÇALIŞTIĞI SEVİYEYE İNMEYİZ"

Erdoğan ayrıca CHP'nin diline ve muhalefet alışkanlıklarına dair eleştirilerini şöyle sürdürdü: "CHP Genel Başkanının söylediği sözler, kurduğu cümleler, yaptığı suçlamalar aslında kendi durumlarını tariften ibarettir. Krizden beslenme, kaostan medet umma, kavga çıkararak gündem olma alışkanlığının devamıdır. Bu dil, ne devlet geleneğimize ne de milletimizin vakarına yakışıyor. Biz, asla CHP'nin bizi çekmeye çalıştığı bu seviyeye inmeyiz, inemeyiz. Bu düzeye inmeyi kendimize asla yakıştıramayız, milletimize de izah edemeyiz."

