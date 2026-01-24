Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu / Haber eklendi

'AYDIN'A BÖYLE MUHTEŞEM BİR ESERİ KAZANDIRMANIN GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Ev Sahibi Türkiye 6 bin 973 Kura Çekimi, bin 482 Konut Anahtar Teslimi', Aydın Şehir Hastanesi ve yapımı tamamlanan diğer yatırımların toplu açılış töreninin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret edip, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Aydın Valisi Yakup Canbolat ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Aydın Şehir Hastanesi'nde kurdele kesim törenine katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aydın'a böyle muhteşem bir eseri kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. Aydın Şehir Hastanesi çok farklı bir imkana bu vesileyle kavuşacak. Atılacak bu adımla beraber Aydın'da her türlü onkolojiyle ilgili de adımları atacağız ve bu alanda da artık Aydın, İzmir'e veya farklı bir ile gitmek gibi bir sıkıntıyı yaşamayacak. İnşallah bu gördüğünüz muhteşem eser artık Aydın'ın kenar illere de gitmesini asla gerektirmeyecek. Bundan böyle Aydın kendi bünyesinde bu ihtiyaçlarını giderebilecek" dedi.

'AYDIN ŞEHİR HASTANESİ, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ OLACAK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aydın Şehir Hastanemiz her açıdan Aydın'ımıza layık bir eser oldu. İçerisinde 365 polikliniğin ve 34 ameliyathanenin yer aldığı bin 300 yatak kapasiteli Aydın Şehir Hastanemizin kurdelesini bugün kesiyoruz. 65,5 milyar liralık yatırım büyüklüğüne sahip Aydın Şehir Hastanemizde 2 bin 609 araçlık açık ve kapalı 2 adet otoparkımız bulunuyor. Nükleer tıp merkeziyle, 45 diyaliz cihazı, 16 yanık yatak sayısıyla, toplam 250 yoğun bakım yatağıyla, 3 MR, 3 tomografi cihazıyla her açıdan gurur verici bir şifa merkezini şehrimize kazandırıyoruz. Ayrıca buradan sizlere şu müjdeyi de vermek istiyorum; Aydın Şehir Hastanemiz aynı zamanda bir eğitim ve araştırma hastanesi olacak. Hayırlı olsun diyorum. Aydın'ımız inanıyorum ki şehir hastanesiyle çok daha güçlü, çok daha farklı bir şekilde geleceğe yürüyecek."

'GÜNLÜK YAKLAŞIK 3 MİLYON KEZ İNSANIMIZA SAĞLIK HİZMETİ SUNUYORUZ'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise geçmişte 379 bin olan sağlık çalışanı sayısını 4 kat artırarak 1,5 milyona çıkardıklarını söyledi. Bin 539 sağlık tesisi, 271 bin hasta yatağı ve 49 bin yoğun bakımla her gün milyonlarca sağlık hizmeti verdiklerini söyleyen Bakan Memişoğlu, "Günlük yaklaşık 3 milyon kez insanımıza sağlık hizmeti sunuyoruz. Nadir hastalıkların tedavisinden, robotik cerrahiye, ileri tetkiklerden laboratuvar ve görüntüleme hizmetlerine, sağlık hizmetlerini en geniş, en kapsamlı şekilde sunuyoruz" dedi.

'EN KISA ZAMANDA HİZMETE SUNACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hayalim' diye ifade ettiği şehir hastanelerinin ülkenin her yanında birer birer yükseldiğini ifade eden Bakan Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Hali hazırda 27 olan şehir hastanemize yenilerini ekliyoruz. Samsun Şehir Hastanemiz hasta kabule başladı. Yapımı tamamlanma aşamasında olan Ordu Şehir Hastanemiz ise inşallah bu yılın ilk yarısında milletimizin hizmetine geçecek. Bunun yanı sıra Rize, Trabzon, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Van, Denizli ve Kahramanmaraş şehir hastanelerimizin inşaat çalışmaları son hızla devam ediyor. Ayrıca 4 bin 200 yatak kapasitesiyle yalnızca bir sağlık tesisi değil, aynı zamanda şifanın bilimin ve sağlık teknolojilerinin buluştuğu bir merkez, sağlık üssü olarak planlanan Sancaktepe Şehir Hastanemizin ilk etabını tamamlayarak en kısa zamanda hizmete sunacağız."

Aydın'da sağlık hizmetlerini birçok alanda ileri bir seviyeye taşıdıklarını vurgulayan Bakan Memişoğlu, ileri teknolojiyle donatılmış 1300 yatak kapasiteli Aydın Şehir Hastanesi ile Çine, Didim ve Karacasu ilçe devlet hastanelerinin de hizmet sunmaya başladığını sözlerine ekledi. Bakan Memişoğlu, sağlık sisteminin birinci basamağından en üst kademesine kadar uzanan 11 sağlık tesisini aynı anda Aydın'a kazandırmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

'TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA HASTANELER İNŞA ETTİK'

Geçmişte vatandaşların sağlıkta çile çektiğini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin dört bir yanında hastaneler inşa ettiklerini, makinesiyle, donanımıyla, doktoruyla ve sağlık personeliyle sağlıkta büyük bir dönüşüm sağladıklarını anlattı. Son 23 yılda dünyanın en iyi sağlık sistemlerinden birini Türkiye'de tesis ettiklerini vurgulayan Yılmaz, "Eskiden insanlar şifa bulmak için Türkiye'den yurt dışına giderdi. Şimdi ise bizim insanımız yurt dışında şifa aramıyor, tam aksine dünyanın dört bir yanından milyonlarca insan gelip ülkemizde şifa arıyor. Sağlık sistemimiz bu noktaya geldi. Artık sağlık turizminden ekonomimize milyarlarca dolar artık katkı sağlar hale geldik. Burada da şehir hastanelerimizin büyük bir katkısı var" diye konuştu.

'SAĞLIK SİSTEMİMİÇ ÇOK GÜÇLÜ ŞEKİLDE YOLUNA DEVAM EDİYOR'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muhalefeti görüyoruz. Mecliste birçok laf ediyorlar. Ama bırakın diğer dönemleri pandemi dönemini hatırlıyoruz değil mi? Dünyada en gelişmiş ülkelerinin sorun yaşadığı dönemde Türkiye'de çok şükür bir sorun yaşamadık. Vatandaşımıza her türlü desteği sağladık. Sağlık sistemimiz tabiri caizse bir imtihandan geçti ve o imtihanı yüzümüzün akıyla verdi. Biz muhalefete uysak, bu yatırımları yapmasak o dönemde kim bilir kaç insanımız hayatıyla bunun bedelini ödemiş olacaktı. Sağlık sistemimiz çok güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor."

Aydın Şehir Hastanesi'ne kısmen bazı birimlerin taşındığını dile Yılmaz, "Önümüzdeki dönem diğer birimlerin de taşınmasıyla Aydın, çok daha güçlü bir şifa merkezi haline gelecek" dedi.

Konuşmaların ardından dua edilip, kurdele kesildi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanenin içerisinde incelemelerde bulundu. Programını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentten ayrıldı.

