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Meyveyi yiyince huyları değişiyor! İngiltere'den "sarhoş eşek arısı" uyarısı

Meyveyi yiyince huyları değişiyor! İngiltere'den 'sarhoş eşek arısı' uyarısı
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İngiltere'de yaz mevsiminin sonuna yaklaşılmasıyla birlikte vatandaşlara "sarhoş eşek arısı" uyarısı yapıldı. İngiltere Haşere Kontrol Derneği (BPCA), yuvalarından ayrılan işçi eşek arılarının fermente olmuş meyveler ve şekerli yiyeceklere yöneldiğini, bunlarla beslendikten sonra sersemleyerek daha saldırgan hale gelebildiğini açıkladı. Uzmanlar, bu dönemde eşek arılarının sokma ihtimalinin de artabileceği konusunda uyardı.

  • İngiltere Haşere Kontrol Derneği (BPCA), yaz sonunda işçi eşek arılarının fermente olmuş meyvelere yönelerek sersemleyebildiğini bildirdi.
  • Fermente şekerli besinler eşek arılarının davranışlarını değiştirerek daha saldırgan olmalarına ve sokma riskinin artmasına yol açabiliyor.
  • Vatandaşlardan eşek arılarıyla karşılaştıklarında böceklere vurmamaları ve yuvalarını rahatsız etmemeleri istendi.

İngiltere'de "sarhoş eşek arısı" uyarısı yapıldı. İngiltere Haşere Kontrol Derneği (BPCA), yaz mevsiminin sonuna gelinmesiyle birlikte işçi eşek arılarının fermente olmuş meyvelere yöneldiğini ve bunlarla beslendikten sonra sersemleyebildiğini bildirdi.

BPCA'ya göre şekerli ve fermente olmuş yiyecekler eşek arılarının davranışlarını etkileyebiliyor. Bu durumdaki eşek arılarının daha saldırgan olabileceği ve insanları sokma ihtimallerinin artabileceği belirtildi.

FERMENTE MEYVELERE AKIN EDİYORLAR

Uzmanlara göre eşek arılarındaki bu davranış değişikliğinin arkasında yaz mevsiminin sona ermesi bulunuyor.

İşçi eşek arıları yaz boyunca yuvalarındaki larvaları beslemekle uğraşırken, yaz sonuna doğru bu görevleri azalıyor. Bunun üzerine böcekler kendi şeker ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yiyecekleri aramaya başlıyor.

Aşırı olgunlaşmış ve fermente olmuş meyveler, açıkta bırakılan yiyecekler ve içecekler de eşek arılarının yöneldiği kaynakların başında geliyor.

Bu besinleri tüketen eşek arılarının sersemlemesi nedeniyle İngiltere'de vatandaşlara "sarhoş eşek arılarına" karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

DAHA SALDIRGAN HALE GELEBİLİYORLAR

BPCA, fermente olmuş şekerli besinlerin eşek arılarını yalnızca sersemletmekle kalmayabileceğini, davranışlarını da değiştirebileceğini belirtti.

Uzmanlara göre bu durum eşek arılarının daha saldırgan davranmasına ve sokma riskinin yükselmesine yol açabiliyor.

Coventry Observe'de yer alan habere göre, vatandaşlardan eşek arılarıyla karşılaştıklarında böceklere vurmamaları ve özellikle yuvalarını rahatsız etmemeleri istendi. Huzursuz edilen bir koloninin kısa sürede saldırganlaşabileceği uyarısında bulunuldu.

Ali Kemal İsmailoğlu
Ali Kemal İsmailoğlu
Haberler.com
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