Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu kullandıktan sonra Karacaahmet Mezarlığı'na geldi. Annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabrini ziyaret eden Erdoğan, dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konutlarından çıkarak saat 12.05'te Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, kabine geçerek oylarını kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, oy zarfını sandığa attıktan sonra mührü teslim ederek imzalarını attı.

"İNŞALLAH SERİ BİR ŞEKİLDE OYLAMA BİTECEKTİR"

Oy kullandıktan sonra kısa bir açıklama yapan Erdoğan, "2. turu 28 Mayıs'ta gerçekleştirmiş oluyoruz. Tabii şimdi burada partiler yok. Bir metre boyunda bir oy pusulası yok. Sadece iki aday söz konusu ve bu iki adaya halkımız oylarını vereceği için de inanıyorum ki çok seri bir şekilde inşallah bugünkü oylama da bitecektir. Ancak tabii Türk demokrasi hayatının cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk defa böyle bir oylama şahit olduğumuz bir vaka ve dünya tarihinde böyle yüzde 90'a varan bir katılımla gerçekleşen ülke yok ama Türkiye, yüzde 90'a varan bir katılımla demokratik bir mücadelesini en güzel şekilde verdi. Bugün de bunu inanıyorum ki aynı şekilde gerçekleştirecektir." ifadelerini kullandı.

KABİR ZİYARETİ YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandıktan sonra ise Karacaahmet Mezarlığı'na geldi. Annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabrini ziyaret eden Erdoğan, dua etti.