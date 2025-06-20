Erdoğan, İsrail'i destekleyen Almanya'yı uyardı: Avrupa'ya göç ve nükleer sızıntı ihtimali var

Erdoğan, İsrail'i destekleyen Almanya'yı uyardı: Avrupa'ya göç ve nükleer sızıntı ihtimali var
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İsrail-İran savaşı 8. gününde sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgedeki gelişmelerle ilgili Almanya Başbakanı Merz ile telefonda görüştü. Saldırıların neticelerinin Avrupa'ya da göç ve nükleer sızıntı ihtimali bakımından zarar verebileceğini belirten Erdoğan, "Bölge güvenliğinin tehdidi üst seviyeye çıktı" dedi. İsrail'i her fırsatta destekleyen Merz, "Bu hepimiz için yaptığı pis bir iş" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İran ile nükleer anlaşmazlıkların çözüm yolunun müzakere masasından geçtiğini, İsrail'in İran'a saldırısı ile başlayan çatışmalı sürecin bölge güvenliğine yönelik tehdidi en üst seviyeye çıkarttığını ifade etti.

"ÇATIŞMANIN SONA ERMESİ İÇİN ÇABALARIMIZ SÜRECEK"

İsrail saldırıları ile tetiklenen şiddet sarmalının neticelerinin bölgeye ve Avrupa'ya da göç ve nükleer sızıntı ihtimali bakımından zarar verebileceğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin çatışmanın sona erdirilmesi ve sükunetin sağlanması için gayret gösterdiğini, bu çabaların da süreceğini ifade etti.

Erdoğan, İsrail'i destekleyen Almanya'yı uyardı: Avrupa'ya göç ve nükleer sızıntı ihtimali var

"BU İSRAİL'İN HEPİMİZİN İÇİN YAPTIĞI PİS İŞ"

Öte yandan; Alman Başbakan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin, "Bu, İsrail'in hepimiz için yaptığı pis iştir. Bizler de bu rejimin mağduruyuz. Bu mollalar rejimi dünyaya ölüm ve yıkım getirdi" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, İsrail'i destekleyen Almanya'yı uyardı: Avrupa'ya göç ve nükleer sızıntı ihtimali var

ASKERİ MALZEME YÜKLÜ 14 UÇAK İSRAİL'E ULAŞTI

İsrail Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada ise ABD ile Almanya'dan orduyu desteklemek için ekipman ve malzeme yüklü 14 yeni askeri kargo uçağının ülkeye ulaştığını duyurdu. Sevkiyatın, ordunun 'operasyonel hazırlığını' desteklemeyi amaçladığı kaydedilen açıklamada, bunun, 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik savaşın başlamasından bu yana İsrail'e ulaşan 800'den fazla askeri kargo uçağının devamı olduğu aktarıldı.

Erdoğan, İsrail'i destekleyen Almanya'yı uyardı: Avrupa'ya göç ve nükleer sızıntı ihtimali varİsrail-İran çatışmaları nedeniyle Taba Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçişler yoğunlaştı

SAVAŞTA 8. GÜN

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılardaysa, İran Sağlık Bakanlığı'ndan 15 Haziran'da yapılan açıklamaya göre en az 224 kişi öldü, 1277'den fazla kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı. Çatışmalar 8. gününde sürüyor.

Haberler.com / Ayça Elal - Güncel
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Bir komşumuz daha İran'a karşı harekete geçti
Haberler.com
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Yorumlar (12)

Haber Yorumlarıerkan yüksel:

BUDA PİREDEN YAG CIKARMANIN PESINDE UYANIK..SEN KENDI ULKENDEKI FAKIRLIGI HALLET ONCE

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme44
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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

söylemi olmadı bop İran ülkeyi teslim etsin bizde teslim edelim müzakere bumu bop

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme39
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Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Oy kokusunu almış :))

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme28
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Haber YorumlarıKablobükücü:

Ceddim Kanuni Sultan Süleyman 1552 de Fransaya " o icat ettiğin dans denen illeti kaldır yoksa ordumlar geliyorum " diyerek Fransaya geri vites yaptırmıştı. Rabbim o günleri bize tekrar yaşatsın.

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıA B:

Vereceği desteği verdikten sonra yani iş işten geçtikten sonra mı ?

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme12
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