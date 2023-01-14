Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yılın fotoğrafları" oylamasına katıldı, işte seçtiği 3 kare

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın fotoğrafları" oylamasına katıldı. Erdoğan seçimini "TOGG'un ilk yolculuğu", "Yangın müdahalesi" ve "Şükür secdesi" başlıklı fotoğraflardan yana yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "çevre ve yaşam" ile "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

3 FOTOĞRAF SEÇTİ

Fotoğraflar hakkında Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'den bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafını oyladı. Çevre ve Yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in çektiği "Yangın müdahalesi" fotoğrafını oylayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, spor kategorisinde ise oyunu Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı, işte seçtiği 3 kare

OYLAMA 16 OCAK'A KADAR DEVAM EDECEK

AA'nın ilk kez 2012'de düzenlediği Yılın Fotoğrafları oylamasına, her yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere bakanlar, siyasetçiler, bürokratlar, sporcular ve çok sayıda sanatçı katılıyor. Geçen yıl 312 bin 136 kişinin katıldığı Yılın Fotoğrafları oylaması, "yilinfotograflari.aa.com.tr" internet sitesinden 16 Ocak Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

İşte o 3 kare;

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı, işte seçtiği 3 kare"TOGG'un ilk yolculuğu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı, işte seçtiği 3 kare"Yangın müdahalesi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı, işte seçtiği 3 kare"Şükür secdesi"

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Serdar Karagöz Anadolu Ajansı Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title