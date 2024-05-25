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Çukurova Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakkı Çiftçi, Türk Devletleri Teşkilatı'nı tanıtmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor

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Çiftçi, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın üye, Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkmenistan'ın gözlemci statüsünde yer aldığı Türk Devletleri Teşkilatı ile ilgili kitap çıkardı. "Türk Birliği Devletleri (TÜRKBİRDEV) İyi Yönetişim, İş Yapılabilirlik, Rekabet, Sürdürülebilir Kalkınma ve Büyüme" adlı kitabında Çiftçi, teşkilatta yer alan devletlerin sosyo-kültürel ve ekonomik yönlerini anlattı.

Çukurova Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakkı Çiftçi, Türk Devletleri Teşkilatı'nı tanıtmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

Çiftçi, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın üye, Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkmenistan'ın gözlemci statüsünde yer aldığı Türk Devletleri Teşkilatı ile ilgili kitap çıkardı.

"Türk Birliği Devletleri (TÜRKBİRDEV) İyi Yönetişim, İş Yapılabilirlik, Rekabet, Sürdürülebilir Kalkınma ve Büyüme" adlı kitabında Çiftçi, teşkilatta yer alan devletlerin sosyo-kültürel ve ekonomik yönlerini anlattı.

Ülkelerin birbirlerine olan üstünlüklerini ve yaşam biçimlerini kitabında anlattığını belirten Çiftçi, şöyle konuştu:

"Hangi ülkenin hangi ülkeye, hangi konuda üstünlüğü varsa onu diğerine tavsiye ettik. Tarım, sanayi, ticaret, hizmetler, enerji sektörleri ve çeşitli fasıllar açılmasını önerdik. Biz bunları önerirken Türk dili konuşan ülkelerdeki, siyasi, ekonomik, gümrük, ulaştırma, turizm, eğitim, bilgi iletişim teknolojileri, enerji, sağlık, tarım, adalet, ve insani konularda Türk Birliği Devletleri açısından bu işbirlikteliklerini inceledik. Aynı zamanda da rekabet gücünü arttırabilmek ve hız, esneklik, pratiklik kazandırabilmek için bunların özelliklerine baktık. Sosyal yapı açısından bu kitapta onlar var. Kitapta işbirlikteliklerini anlatıyoruz. Türk Birliği Devletleri olarak bu işbirlikteliklerini, dilde, fikirde, işte ve her alanda koruyacağız."

Kaynak: AA / Güncel

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