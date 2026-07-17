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Üvey annesi ve kız kardeşini öldüren şüphelinin olay sırasında fenalaşan babası da kurtarılamadı

Üvey annesi ve kız kardeşini öldüren şüphelinin olay sırasında fenalaşan babası da kurtarılamadı
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Konya'da Rahman Öztürk, tartıştığı üvey annesi Dursuniye Öztürk ve kız kardeşi Esmanur'u boğazından bıçaklayarak öldürdü. Olay sırasında fenalaşan babası Fuat Öztürk hastanede hayatını kaybetti. Zanlı tutuklandı.

KONYA'da, evde tartıştığı üvey annesi Dursuniye Öztürk (58) ve kız kardeşi Esmanur Öztürk'ü (19) boğazından bıçaklayıp öldüren Rahman Öztürk'ün (30), olay günü fenalaşıp hastaneye kaldırılan babası Fuat Öztürk de yaşamını yitirdi.

Olay, geçen salı günü saat 14.00 sıralarında, Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Hilmi Dede Sokak'ta meydana geldi. Rahman Öztürk, evde tartıştığı üvey annesi Dursuniye Öztürk ve kız kardeşi Esmanur'u boğazlarından bıçaklayarak öldürdü. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Dursuniye Öztürk ve kızı Esmanur'un öldüğünü belirledi. Anne kızın cenazesi morga götürüldü. Olay sırasında diğer odada bulunan ve yatağa bağımlı olan baba Fuat Öztürk fenalaşınca ambulansla Konya Numunesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anne ve kızının cenazeleri, çarşamba günü Karapınar ilçesinde toprağa verildi.

TUTUKLANDI

Olaydan sonra gözaltına alınan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Rahman Öztürk, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Rahman Öztürk, ifadesinde, üvey annesinin hasta olan babası Fuat Öztürk'e sürekli ilaçlar verdiğini ve bu ilaçlar nedeniyle babasının sağlık durumunun kötüleştiğini söylediği öğrenildi. Öztürk'ün ayrıca evde yemek yediği zaman kendisini kötü hissettiğini, o yüzden zaman zaman dışarıda yemek yediğini, bu nedenle de üvey annesi ile kardeşini suçladığını söylediği ifadesinde yer aldı.

Hastanede tedavisi süren Fuat Öztürk de bugün yaşamını yitirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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